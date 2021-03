La empresaria Kim Kardashian compartió una galería de imágenes en la que se destaca una inédita foto de su hija North, de 7 años, con otra mascota muy diferente a las dos que se le conocen hasta ahora.

La publicación de la magnate, de 40 años, contiene 10 instantáneas que tituló “Primer volcado de fotos”, y que inicia con la imagen de un atardecer playero.

Aunque no detalla nada acerca de las instantáneas, se puede observar en algunas de ellas a la dueña de KKW Beauty posando sola y también junto a sus hermanas. También comparte con su primogénita mientras se da un baño en una piscina.

La emplumada mascota de North

Entre las imágenes compartidas también se observa un estacionamiento con nueve vehículos de sus hijos. Pero en medio de la naturaleza, la ahora más conocida de los hijos de Kim Kardashian con Kanye West, de 43 años, aparece sosteniendo un pollo mientras demuestra que se divierte.

La emplumada mascota no es la única de North, puesto que a principios de marzo de 2021 también fue presentado “Speed”, el lagarto de la pequeña. Al reptil lo visten con glamour y la propia socialité le dio la bienvenida en su cuenta de Instagram.

Kim Kardashian también había publicado recientemente una imagen junto a su hija mayor, ambas sentadas en el piso de una habitación y sobre sus piernas sus perritos raza Posmeranian, “Sushi” y “Saké”. “Sushi” es un regalo que le hicieron sus padres a North.

El “peluche” del hijo de Kim Kardashian

En medio del proceso de divorcio entre Kim Kardashian y el rapero Kanye West se le ha visto a la actriz de telerrealidad publicar más sobre sus hijos. Y el que ellos compartan con sus mascotas ha sido muy importante en medio de la separación.

Estos animalitos han cobrado cada vez más espacios en los posts de la empresaria. Ahora ha sido el pequeño Psalm, de un año, quien ha aparecido en la cuenta de la celebridad junto a otro peludo compañero.

“Psalm y nuestro muñeco ‘Pom’ de peluche. Lol”, escribió la estrella de “Keeping Up with the Kardashians”, en una publicación que compartió con sus 211 millones de seguidores y donde aparece su tierno hijo recostado, contemplando a su pequeña mascota.