El nombre del cantante español Miguel Bosé nuevamente está envuelto en una polémica, después que un programa de espectáculos revelara el altercado que protagonizó con una reconocida periodista mexicana.

El mundo del entrenamiento conoce el carácter explosivo que posee el intérprete de “Amante Bandido”, quien es celoso con su vida privada al punto que por más de dos décadas mantuvo en secreto su relación con Nacho Palau y la crianza de 4 hijos en común, sin que su círculo cercano o amigos revelara nada al respecto.

Y en un regreso a la pantalla chica, el famoso cantante participará en el reality show “La Voz México 2021” y ya ha causado revuelo en la grabación del promocional, donde sacó a relucir una vez más su mal carácter ante una profesional de la comunicación.

Con insulto acabó la entrevista a Miguel Bosé

A través del programa “Con Permiso”, la periodista Marta Figueroa narró cómo se dieron los hechos en el que Miguel Bosé descargó su furia contra Flor Rubio, reconocida conductora del segmento de Espectáculos del matutino “Venga la Alegría” del canal TV Azteca.

En una nueva edición, Bosé formará equipo de coachs junto a los también artista Jesús Navarro, integrante de Reik; María José y la exTimbiriche Edith Márquez, quienes se encargarán de formar a los nuevos talentos que logren ser parte de este evento que está pautado estrenarse en el próximo mes de junio, detalló el portal de Infobae.

Pero una pregunta que formuló la mencionada periodista, en los preparativos del video que dará promoción a este nuevo reality, fue lo que detonó la ira del artista quien protagonizó un escándalo al responder de manera ofensiva a la periodista Flor Rubio.

A decir de Figueroa, Rubio fue una de las primeras en entrevistar a los coachs del programa, y cuando preguntó al grupo de artistas a quién le dedicaban este proyecto, la conversación tomó un giro inesperado.

“Toda la entrevista iba enfocada en los proyectos, el programa, entonces Flor R les pregunta a los coaches ‘¿a quién le dedican este trabajo?’, entonces cada uno, ‘a mi familia, a mi perrito, a mis hijos...”, explicó Figueroa en su programa.

Cuando tocó el turno de dirigirse a Miguel Bosé, este dio su respuesta y ante eso Flor repreguntó: “¡Ay, pensé que ibas a decir que se lo dedicabas a tu mamá recién fallecida!”, afirmación que disgustó al cantautor.

La repuesta de Miguel Bosé no se hizo esperar y de acuerdo a la periodista la llamó “pendeja” y gritó delante del resto de los coachs presentes. Lucía Bosé falleció en el 2020 a los 89 años, víctima de una neumonía.

Según la mencionada periodista, Flor Rubio comenzó a llorar, pero la ira de Bosé no terminó allí, pues le preguntó: “¿Qué pensabas hacer con ese zarpazo? ¡Qué bajo has caído! So pendeja”.

El cantante se retiró y no continuó atendiendo al resto de los comunicadores, pero antes presentó sus disculpas solo a sus compañeros de trabajo: “Perdónenme, por favor por este mal momento que les hice pasar, pero en mi vida quiero volver a ver a Flor Rubio”, aseguró Figueroa en el video.