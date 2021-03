Una sorpresa se llevaron los fanáticos de la teleserie vespertina de Mega, "Edificio Corona", luego que en el capítulo de este jueves 25 de marzo apareciera una recordada integrante del extinto programa de talentos, "Rojo".

Se trata de la cantante Piamaría Silva, quien pese a su breve participación personifica un importante rol dentro de la ficción.

La ex de Miguel

En el reciente episodio pudimos ver que Rubí (Vivianne Dietz), Julián (Pedro Campos), Esmeralda (Magdalena Müller) y Miguel (Max Salgado), fueron a una discoteque, luego que este último organizara una salida.

Resulta que en el recinto, se encontraron con Nicole -el personaje de Piamaría Silva- quien fue al lugar invitada por Miguel, con quien anteriormente él había tenido un fugaz romance.

"'Migue', ¿por qué no me presentas a tu amiga?", le preguntó Nicole al joven papá por Rubí. Esta última toma la palabra y le dice que en realidad es su polola, dejando a todos sorprendidos puesto que ella no le había dado la respuesta de forma oficial con anterioridad.

Piamaría Silva en "Edificio Corona"

Ya a solas, Nicole se acerca a la "Cardenashan" y le señala que "me impresiona que tú y 'Migue' estén pololeando, o sea de verdad no me lo creo". Añadió que "Miguel nunca fue de pedir pololeo y para qué estamos con cosas, él y yo tuvimos algo, pero bacán, de verdad que los felicito, hacen una hermosa pareja. Tienes que tener algo muy especial, así que de verdad bacán", expuso, frente a lo que Rubí solo asintió.

Reacción de Piamaría Silva

Piamaría Silva reaccionó emocionada en Instagram frente a las decenas de seguidores que le comentaron que la estaban viendo en la teleserie, compartiendo varias de las historias en las que fue etiquetada.

Asimismo, posteó una historia junto a Max Salgado que correspondería al día que grabó la escena, puesto que luce la misma ropa con la que apareció en la teleserie

Historia de Piamaría Silva

"Edificio Corona" emite capítulos estreno de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas, y también se pueden ver de forma online.

Todo sobre Edificio Corona

Todo sobre Teleseries Mega