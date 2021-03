Noche tras noche, Ingrid Cruz se luce personificando a la subcomisario Javiera Cáceres en la exitosa teleserie "Demente". La actriz personifica a una inquisidora e intensa detective a prueba de todo, pero para llegar a ese nivel se sometió a un intenso entrenamiento.

Tres personas fueron fundamentales en su etapa de acondicionamiento físico: un funcionario de la Policía de Investigaciones; un excampeón mundial; y su expareja, Ignacio Roco, de profesión kinesiólogo.

Sobre su entrenamiento, la reconocida intérprete comenta a LUN que "fue bastante arduo. Tuve que aprender a disparar, a sostener una pistola, a saber cargarla, todo lo que tiene que ver con las armas".

"Con Javier Castillo (subcomisario de la PDI que la asesoró) vimos cómo es una redada y todo el proceso de hacer a un policía. Con él también hicimos un poco de defensa personal y llaves", agrega.

El entrenamiento con su exnovio

Con Christián "Sensei" Farías, el otrora campeón del mundo en artes marciales y hoy maestro de box, aprendió acerca de los golpes y patadas que pertenecen al boxeo.

Y con su exnovio kinesiólogo tuvo "entrenamiento diario y funcional para tener la capacidad de correr y que se viera bien, pero en general con él entreno siempre".

"No me molesta para nada trabajar con él, porque es alguien que veo mucho y forma parte de mi vida. No tengo mucho más que acotar, solo que es un excelente kinesiólogo y persona", reconoce sobre Roco.

"Nos tenemos mucho cariño"

Por su parte, él señala que "las rutinas de alrededor de una hora las hacíamos en el patio de su casa y eran con peso, saltos y escaleras de velocidad y coordinación, mucho trabajo de abdominales. Fue algo bien completo y con intervalos de circuitos".

"Nos tenemos mucho cariño y muy buena onda, siempre estamos dispuestos a ayudarnos el uno al otro en lo que sea", dice el especialista sobre la actriz.

