"New Amsterdam" es la serie creada por David Schulner para NBC y que hace algunas semanas se estrenó por Netflix con éxito total.

Aunque muchos la comparan con Grey's Anatomy, esta tiene un valor agregado y es que se inspiró en la historia real del doctor Eric Manheimer, quien por 15 años trabajó en el centro de salud más antiguo de los Estados Unidos, el Bellevue Hospital.

De acuerdo a sus creadores, las historias que se narran en "New Amsterdam" se crearon gracias a las memorias del doctor Manheimer, las cuales están plasmadas en el libro "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital", publicado el 10 de julio de 2012.

Doctor Eric Manheimer/ Captura pantalla

Además, y al igual que Doctor Max Goodwin (en la serie), Manheimer fue diagnosticado con cáncer, condición que padeció mientras seguía desempeñando su profesión, y este es uno de los aspectos que se traspolan directamente a la ficción.

Los productores también tomaron en cuenta los 150 cuadernos que llevó el mencionado médico sobre los casos que trató en dicho hospital.

La historia

"New Amsterdam" tiene como protagonista al doctor Max Goodwin, un médico que llega a dirigir el hospital público más antiguo de Estados Unidos y propone una novedosa y humana visión de la medicina y el funcionamiento de un centro médico.

El proyecto protagonizado por Goodwin (Ryan Eggold) tiene tres temporadas, sin embargo, en la plataforma streaming solo se encuentran dos hasta ahora.

Una de las curiosidades de la serie es que, en su segunda temporada, se revela un brote de gripe que era curiosamente similar a lo que ha ocurrido en la vida real con el coronavirus desde comienzos del 2020.

De acuerdo a los medios estadounidenses esto ha sido una coincidencia llamativa, pues esos episodios se escribieron y produjeron antes del inicio de la pandemia.

Para la tercera temporada, la cual no tiene fecha de estreno en Netflix, se retoma la historia de un virus que se esparce de manera descontrolada. Allí, el personal médico se muestra "cansado y herido", por lo que Max promete "construir algo mejor" luego de señalar que "el sistema los abandonó".

Todo sobre Netflix

Todo sobre Series Netflix