La disputa legal por la custodia de sus hijos entre Angelina Jolie y Brad Pitt ha tomado dimensiones inesperadas para el actor, luego que su hijo mayor Maddox declarara en su contra en la corte.

De acuerdo a TMZ, el protagonista de "Érase una vez en Hollywood", se encuentra devastado por el testimonio del joven, de 19 años de edad, quien manifestó, además, que quiere renunciar al apellido de su padre.

¿Pero, qué pasó realmente entre Brad y Maddox?

Todo se remonta al año 2016 cuando cuando los afamados actores dieron a conocer la noticia de su separación.

Días después se revelaron detalles de lo que habría pasado durante una pelea entre la pareja, ocurrida al interior de un avión privado, mientras regresaban de Francia a Los Ángeles y de la cual hay dos versiones de lo sucedido.

La primera versión del hecho, publicada por el sitio especializado en celebridades TMZ, sostuvo que el actor, que viajaba con sus seis hijos y su esposa, bebió demasiado, gritó y agredió a uno de sus hijos (Madoxx) cuando este se interpuso entre la pelea de sus padres.

Instagram

Mientras que en la segunda versión se sostiene que el ataque de furia del artista se produjo como consecuencia de la conducta de Maddox en la aeronave. El adolescente habría comenzado a hacer de las suyas y esto provocó la reacción de Pitt. Otra de las versiones indicaría que Brad Pitt habría golpeado a su hijo, pero sin intención.

¿Brad golpeó a su hijo?

En medio del escándalo, y según fuentes cercanas al actor, sí hubo tal pelea, pero "no alcanzó el nivel de abuso físico con sus hijos (...), no hizo daño a nadie físicamente. Él no golpeó a su hijo en la cara, de ninguna manera. No lo hizo. Él es muy enérgico, puso sus manos sobre su hijo, sí, porque la confrontación se fue fuera de control, pero no le agredió".

Sin embargo, e independientemente de las afirmaciones en defensa del intérprete, el 12 de marzo de 2021 Angelina Jolie presentó los documentos judiciales que acusan a su exesposo de violencia doméstica.

Instagram

Luego de este hecho, allegados a Pitt señalaron que "Brad está desconsolado porque Angelina ha tomado ese camino. Queda mucha emoción después de su matrimonio".

Y apuntaron: "Brad siente que está cada vez más aislado de sus hijos, y está devastado por eso".

Se espera que el juicio termine el próximo mes de abril y el juez, a quien Jolie ha juzgado y hasta ahora no logró sacar del caso, se pronuncie sobre la custodia.

Todo sobre Angelina Jolie

Todo sobre Brad Pitt