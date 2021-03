El rumbo de la disputa legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt ha tomado dimensiones que sorprendieron al propio actor de Hollywood, luego de la declaración que hiciera su hijo Maddox en su contra ante la corte que lleva el caso.

Pese a que el divorcio de la pareja se inició en el 2016, cuando se conoció la noticia de su separación, la custodia legal de los hijos se mantiene como un punto al que ambos no han llegado a un acuerdo, pues el protagonista de “Érase una vez en Hollywood” solicitó que fuese compartida.

Pero en esta batalla legal todo cambió cuando, el 12 de marzo de 2021, Angelina Jolie presentó los documentos judiciales que acusan a su exesposo de violencia doméstica.

Decisión de Maddox sume en tristeza a Brad Pitt

Según la última publicación de Page Six, Brad Pitt se encuentra devastado ante las palabras nada positivas que pronunció su hijo Maddox de 19 años cuando dio su testimonio como adulto.

Una persona allegada al actor fue tajante al describir en qué estado se encuentra: “Brad está desconsolado porque Angelina ha tomado ese camino. Quedan muchas emociones después de su matrimonio”.

Al hablar de los problemas que acarrearon el divorcio entre Angelina y Brad, la fuente alegó que las adicciones (drogas y alcohol) que vivió el artista también han quedado en el pasado.

“Ha asumido la responsabilidad de sus acciones y de sus problemas pasados, ha dejado de tomar”, aseguró tras describir la naturaleza de su relación: “El matrimonio fue muy apasionado y tóxico a veces y como todas las parejas, tuvieron peleas, pero también compartieron muchos buenos momentos juntos”.

Ante esta situación la fuente fue enfática al destacar: “Brad siente que está cada vez más aislado de sus hijos, y está devastado por eso”.

Aunque existen muchas versiones del impasse protagonizado por Brad Pitt y su hijo mayor el día en que regresaban a Los Ángeles en su avión privado, provenientes de Francia, lo cierto es que después de ese episodio la relación quedó fracturada y aún el actor no ha podido lograr que el joven universitario cambie de parecer.

Tanto ha sido el daño causado en el afecto de padre-hijo que Maddox ya no quiere llevar el apellido Pitt y en los documentos no legales firma con el apellido de su madre, recordó una publicación del diario El Universo, donde se recalcó que esta decisión no ha sido avalada por la actriz, quien se opone a que se deslinde por completo de la relación con su padre.

Por otra parte, Angelina decidió que sus hijos menores se sumen al testimonio de Maddox en la corte y brinden su opinión en el caso de abuso doméstico que ahora alega la artista de 45 años. Las fuentes de Page Six indican que todo se trata de una estrategia de Angelina para lograr un veredicto a su favor.

El medio estadounidense asegura -según las fuentes citadas- que los menores han sido entrevistados por terapeutas designados por el tribunal. También mencionan que la información que señala que Maddox dio un comentario negativo de su padre es falsa.

Todo sobre Angelina Jolie

Todo sobre Brad Pitt