Muchos fanáticos de las películas de Marvel quedaron tristes con "Avengers: Endgame", no solo por el fin de un exitoso arco de cintas enmarcado en el MCU, sino que también, porque algunos actores se depedían para siempre de sus personajes.

Uno de ellos fue justamente Chris Evans, quien colgó el disfraz del "Capitán América" para buscar nuevos desafíos en lo laboral. Cabe recordar que durante una década el intérprete dio vida al superhéroe norteamericano.

Y como se dice popularmente, "a rey muerto, rey puesto". La serie de Disney+, "Falcon y el Soldado del Invierno", presentó al nuevo personaje que será encargado de representar al querido "Capi".

Al final del primer capítulo recientemente estrenado, el gobierno estadounidense presenta al "U.S. Agent", un personaje recurrente de los cómics de Marvel, con el traje de del "Capitán América", recogiendo de esta forma el escudo que dejó en la última película de los "Avengers", Steve Rogers.

El Capitán América de Chris Evans "es perfecto"

El actor tras el nuevo "Capi" es Wyatt Russell, quien en conversación con USA Today, abordó la labor de Evans como el superhéroe del escudo tricolor.

"(Evans) Tenía un trabajo increíble e irreal. Esa era una versión realmente diferente del Capitán América, con muchos menos problemas. Él luchaba contra los nazis y tenía menos problemas internos con los que lidiar porque todos pensaban que era perfecto. Eso es muy difícil de interpretar como actor, y Chris hizo un gran trabajo al traer cierto conflicto al personaje", señaló.

Asimismo, aseguró que Chris Evans "Es perfecto. ¿Quién más puede interpretar al Capitán América como él? Nadie. Y lo bueno de esta serie es que tiene eso en cuenta, te hace decir: 'Bueno, ¿quién más va a interpretar al Capitán América? ¿Este tipo?'".

Russell en "Falcon y el Soldado del Invierno" interpreta a John Walker, un hombre que tiene sus matices y errores, lo que lo dará un nuevo cariz al "Capitán América", puesto que tiene su vara moral no a la misma altura que Steve Rogers.

Wyatt Russel en las grabaciones de Falcon y el Soldado del Invierno

Sobre este giro, comentó que "no creo que haya habido muchos personajes (del UCM) que hayan tenido el dilema que él tiene a la hora de intentar encajar en este tipo de mundo moralista de superhéroes. Ha sido empujado a este papel como Capitán América y lo hará a su manera, y quiere hacerlo bien".

"Pero su manera es una manera muy específica que ha aprendido siendo básicamente un cazador muy bien entrenado. Quiero decir, eso es lo que son los Marines. No son Steve Rogers, no son iguales. Ya no son como Boy Scouts. Son un poco más retorcidos", remató,

Para conocer cómo será la evolución del personaje en esta nueva serie del universo Marvel, habrá que esperar el estreno a los próximos capítulos de la ficción, los cuales son estrenados de forma semanal.

