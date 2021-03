La millonaria empresaria Kylie Jenner ha sido criticada después de pedirle a sus seguidores que la ayuden a pagar la cirugía cerebral de su estilista, quien sufrió un accidente automovilístico.

La campaña en línea solicita donaciones para Samuel Rauda, un maquillador que se sometió a una cirugía de emergencia debido a las múltiples lesiones que presentó, según informó el Daily Mail.

Tras el accidente, Kylie Jenner publicó una historia en su cuenta de Instagram donde escribió: “Que Dios te cuide y proteja Sam. Todos tomen un momento para rezar por Sam quien tuvo un accidente este fin de semana pasado. Y deslicen hacia arriba para visitar GoFundMe o la página de donación de su familia”.

Al inicio de la campaña la meta era de 10.000 dólares y ya se habían colocado 6.000 dólares, por lo que Jenner agregó otros 5.000 para superar el objetivo de esta. La cantidad prometida se disparó a casi 100.000 dólares después que el apoyo de Jenner se hizo público.

Sin embargo, la menor del clan Kardashian, famosa por su cuantiosa fortuna valorada en millones de dólares gracias al éxito de su compañía Kylie Cosmetics, fue criticada por no hacer más por el maquillador, con el que trabajó solo dos veces en 2015 cuando él era estilista.

A pesar del gesto de Jenner, un amplio sector de Internet criticó a la empresaria por pedir ayuda a sus seguidores teniendo en cuenta que es una de las multimillonarias más jóvenes del mundo, destaca La Vanguardia.

GUESS WHO’S CANCELLED: Kylie Jenner getting backlash after asking her fans to donate to her make up artist’s GoFundMe because they got in an accident. One person said “No wag billionaire kylie jenner opened a Go Fund Me for her stylist??? 😭😭 sis how about you GO FUND HIM” pic.twitter.com/9wsCj3zNqV