La destacada deportista chilena, Natalia Ducó, reveló que tras ser sancionada por dopaje en 2019 y ser suspendida por tres años de representar a Chile en el deporte de alto rendimiento, quedó económicamente en la quiebra.

Recordemos que la histórica lanzadora de bala en abril de 2019 dio positivo al doping de una sustancia llamada GHRP-6, un péptido que ayuda a liberar mayor cantidad de hormonas del crecimiento.

Esta sustancia mejora la potencia y fuerza muscular, y se aplica por vía inyectable. Es altamente usado por deportistas debido a que su presencia desaparece del torrente sanguíneo luego de 48 horas.

"Económicamente quebré"

En conversación con Revista Velvet, la oriunda de San Felipe reconoció que tras dar positivo al doping "me quitaron todo, toda la plata, todos los auspicios y el ingreso".

"Yo no puedo entrar a una pista, por ejemplo, no me puede entrenar un entrenador federado, la sanción es más que no solo no poder competir", reconoció en el programa que se emite por Instagram.

Por estas razones, Ducó aseguró que en dicho año "económicamente quebré, me fui a vivir con mi hermana y cuando yo creí que nada peor me podría pasar, se murió mi entrenadora".

Asimismo, la deportista aseguró que dirigentes del Comité Olímpico cuestionaban sus intentos de elevar el deporte chileno y sus ganas de ser más competitiva.

"A mí me dijeron dirigentes: 'Y qué tanto si la medalla es para ti', y no, si la medalla no es para mí, la medalla es para Chile y Chile para mí no es el Gobierno, para mí es la gente. Yo lo hago por todos los chilenos de cualquier rincón de mi país", remató la deportista, que recientemente fue madre del pequeño Luciano.

