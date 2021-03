La modelo Jessica Alves, conocida como la “Barbie humana”, dijo estar ansiosa de encontrar a la persona ideal con quien perder su virginidad.

La chica se sometió a una operación de reafirmación de género en febrero en una reconocida clínica de Bangkok, en Tailandia.

Aunque actualmente no tiene pareja, dice que le sobran pretendientes y hay muchos que quieren estar con ella.

"¡Un hombre me ofreció 15.000 libras esterlinas! Nunca vendería mi cuerpo, estoy buscando amor y no dinero", dijo en una entrevista publicada en The Sun.

“El problema es que todavía no tengo a nadie en mi radar. Quiero que ese día sea mágico e incluso especial; así que si tengo que esperar más, lo haré hasta que llegue el hombre adecuado para mí”, comentó.

La “Barbie humana” nunca estuvo con hombres

Alves mencionó que antes de su transformación, cuando era conocido como el “Ken humano”, evitó las relaciones homosexuales porque siempre se ha considerado una mujer. "Nunca he tenido una relación con un hombre gay porque mi cerebro siempre ha sido femenino”, precisó.

Recordó que cuando era pequeña acostumbraba a usar la ropa de su madre y jugaba a ser mujer. Ahora Jessica, con 37 años, se siente muy bien luego de la operación conocida como vaginoplastia pene-peritoneal, aunque menciona que le faltan retoques para estar más tranquila.

"En la próxima cirugía voy a tener un implante mamario, voy a tener los senos más grandes y más llenos y también el médico me quitará el implante que tengo en el mentón”, agregó.

La modelo brasileña, que vive actualmente en Londres, ha manifestado que se siente como si hubiera nacido de nuevo y está muy contenta con su parte íntima.

“Amo mi nueva vagina, está un poco hinchada, pero es muy linda. Ahora puedo comenzar mi nueva vida como una mujer feliz. ¡En tres meses podré usarla sexualmente!”, dijo la “Barbie humana” cuando anunció su cambio de sexo.