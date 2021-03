Las celebridades del mundo del entretenimiento continúan vacunándose contra el coronavirus y compartiendo con sus fans ese momento de privilegio. Así lo hizo también la primera actriz mexicana Verónica Castro al recibir la primera dosis en Acapulco, donde actualmente reside en México.

La actriz ha estado alejado de las cámaras desde su participación en “La Casa de Las Flores” y “Pequeños Gigantes”, donde actuó como coach en la elección de nuevos talentos infantiles, y con el inicio de la pandemia se ha refugiado en su residencia con la intención de protegerse del virus.

En una entrevista con Pati Chapoy, conductora del programa matutino "Ventaneando" de TV Azteca, la actriz abrió su corazón y confesó lo mucho que le teme a contagiarse del Covid-19, por lo que prefiere quedarse encerrada en su casa, publicó el diario Milenio.

Verónica Castro abrió su corazón en exclusiva y compartió cómo ha vivido la pandemia. #Ventaneando 📺



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/Tk2XgRmJUC — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 16, 2020

“Por qué tanto miedo, qué es lo que me está espantando tanto, porque sí le tengo miedo, para qué te digo que no. Me dice mi hijo: ‘Mamá, vas a dejar de vivir, ¿te la vas a pasar aquí encerrada con miedo, con el tapabocas?’, y le dije: ‘¿Y qué hago?”, contó en un momento de dura reflexión en el que expresó sus temores.

Agregó como respuesta a esa dura reflexión que “mi hijo tiene razón:¡Me voy a morir encerrada!”, por lo que explicó que la vida se trata de arriesgarse.

“Si no sales, si no te atreves, si no vives lo que se te antoja, s ino comes o ves a quien tu quieres, de todas maneras te vas a morir”, mencionó con una voz afligida y llena de emociones encontradas.

Y la actriz se arriesgó y se fue a Acapulco, donde vive refugiada en estos meses de pandemia cerca de los paisajes del mar que tanto ama.

El look al natural que deja irreconocible a Verónica Castro

Las redes sociales se llenaron de comentarios y de las imágenes de Verónica Castro siendo vacunada contra el Covid-19, con un look al natural que sorprendió al dejar verse con las canas que cubren todo su cabello, en un moño de un aspecto algo descuidado para muchos.

En las imágenes que se filtraron se puede ver a la madre de Cristian Castro posando con un grupo de trabajadores de la salud que son fans de la estrella, y quisieron grabar el momento al tener la oportunidad de conocer a la diva de la televisión mexicana.

La actriz, de 68 años, lució un vestido rojo de estampado floral blanco, de mangas largas, que combinó con unas sandalias bajas destalonadas en color nude, junto a unas gafas negras y tapabocas que cubría casi en su totalidad su rostro.

En la cuenta de Instagram del programa “El Gordo y La Flaca”, compartieron otra instantánea de la actriz, en la que se puede ver sin gafas, por lo que se detalló mejor su look natural. Los mensajes en la redes no tardaron.

Los comentarios estuvieron divididos, algunos extrañaron la elegancia y el glamour de “La Vero” en sus apariciones públicas y otros afirmaron la seguridad de sentirse bien y mostrarse tal cual, con su cabello sin ser teñido, dejando ver el paso del tiempo.

“Eso se llama envejecer con altura. Siempre elegante, pero no necesariamente producida”; "Bella se muestra tal como es”; “Waooo ¿qué le pasó?, se mira muy viejita. Bueno que se cuide”; “Ella demuestra que salir al natural no tiene nada de malo, eso es aceptar que el paso del tiempo es ineludible”; “¿Es Verónica Castro?”, “¡Qué linda al natural!”; “Qué hermosa, pero está muy canosa. ¡Ay ese Cristian le saca las canas a mi Vero! Pero no te dejes, ponte guapa, píntate el pelo como yo”.

View this post on Instagram A post shared by ℂℍ𝕀ℂ𝔸ℙ𝕀ℂ𝕆𝕊𝔸 🌸🎀👄 (@chicapicosa2)

Todo sobre Verónica Castro

Todo sobre Famosos