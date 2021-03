Han pasado casi dos años desde que la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía han estado distanciadas por rencillas, sin embargo, la relación parece haber dado un importante paso luego de que ambas se reencontraron.

Todo ocurrió en el programa “Despierta América”, donde Frida estuvo de invitada y fue sorprendida con una llamada telefónica de su madre, quien permanece en cuarentena tras dar positivo al coronavirus.

Guzmán dejó claro ante todo que "no hay nada que no se pueda solucionar", conmoviendo a su hija al mostrarse dispuesta a solucionar las diferencias que las separaron para volver a estar juntas.

"Te necesito"

Frida Sofía no dudó en expresarle “mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño”.

La joven además señaló que con la también actriz deben conversar “tantas cosas que a las dos nos duelen”, además de aclarar malos entendidos.

“Tú y yo no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y de hablar, y eso es lo que más anhelo porque sí eres mi mamá, te extraño”, dijo.

Por su parte, Alejandra Guzmán le respondió: “Yo también (te extraño) mi niña, eres mi persona favorita y siempre lo has sido y siempre lo serás. Y yo en cuanto salga y pueda viajar iré a besarte, a abrazarte y a platicar contigo. Sin necesidad de nadie, ni medios”.

El conflicto

Hija de dos grandes estrellas de la época de oro de la televisión y el cine mexicano, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, la hoy conocida como “Reina de Corazones” enfrenta la dura realidad de no tener a su lado a Frida Sofía, tras uno de los mayores escándalos en el que su propia hija la acusó de haberla traicionado al relacionarse con su exnovio, Christian Estrada.

Las acusaciones de la joven cantante contra la rockera datan de casi dos años, cuando en junio del año 2019 y, haciendo uso de las historias de Instagram, reveló con muchos detalles el por qué decidió apartarse de su madre, no sin antes recordar que nunca estuvo en su infancia, lo mismo que “La Guzmán” le reclamara en el pasado a la primera actriz mexicana.

Todo sobre Alejandra Guzmán

Todo sobre Famosos