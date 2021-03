La cantante estadounidense Demi Lovato reveló en su documental de Youtube, "Dancing with the devil", que actualmente está recibiendo inyecciones mensuales para frenar su adicción a las drogas.

Cabe recordar que la cantante en el año 2018 sufrió una sobredosis de heroína que la tuvo al borde de la muerte y que provocó que fuera internada en un centro de rehabilitación.

Detalles de su tratamiento

Lovato está suministrándose de forma mensual un medicamento inyectable de nombre Naltrexona, el cual está diseñado para bloquear los receptores de opiáceos en el cerebro.

Básicamente, el remedio evita que el paciente sienta la necesidad o dependencia del uso de drogas o alcohol, sin embargo, no es una cura para las adicciones.

La cantante señaló en el documental que el remedio es un complemento en su proceso de rehabilitación. Por su composición, este solo puede ser consumido por un tiempo determinado.

"Al menos durante unos años no me puede hacer daño", comentó Lovato, quien ha reforzado su tratamiento anti drogas luego de confesar que pese a su comentada sobredosis por heroína, esa no fue la última vez que la consumió.

Actualmente, la exchica Disney se encuentra rehabilitándose bajo una modalidad que le permite consumir marihuana y alcohol de forma moderada. "He aprendido que cerrar la puerta a las cosas me hace querer abrir la puerta aún más", aseguró tras ser cuestionada por esta decisión, puesto que gran parte de los tratamientos para superar las adicciones prohíben de por vida el consumo de estos.

