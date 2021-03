La cantante y actruz Demi Lovato agradeció el apoyo que ha recibido de sus fans antes del lanzamiento de su nueva docuserie de YouTube Originals, “Demi Lovato: Dancing With the Devil”, en la cual ofrece detalles inéditos sobre su vida, confiesa que fue víctima de abuso sexual y su adicción a las drogas.

La exestrella de Disney Channel recurrió a las redes sociales para compartir que su corazón está "abrumado" por todo el apoyo que ha recibido tras el estreno del documental en el festival South by Southwest.

"Agradeciendo a Dios por todo el amor y apoyo que he sentido de mis fans, amigos y familiares durante las últimas 24 horas", escribió la actriz en su historia de Instagram. "Mi corazón está tan abrumado de la mejor manera... Los amo mucho a todos y gracias por sus mensajes. No tienen idea de lo que significan para mí. Estamos juntos en esto y te siento conmigo. Gracias", agregó.

Demi Lovato recibe inyecciones para evitar recaer

En su nueva serie documental de YouTube, la estrella dice que recibe inyecciones mensuales de Vivitrol, un medicamento que detiene los efectos de los opioides y le ayuda a prevenir una recaída en las drogas.

El tratamiento, según detalló Page Six, bloquea los receptores de opiáceos en el cerebro de los pacientes. Aunque sólo se puede tomar de forma temporal, Lovato confía que le dará un buen comienzo para alcanzar la sobriedad a largo plazo. "Al menos durante unos años no me hará daño", dice.

La cantante de "Heart Attack", quien sufrió una sobredosis casi fatal en 2018 después de tomar oxicodona y heroína mezcladas con fentanilo, admitió que todavía fuma marihuana y bebe alcohol con moderación.

"Demi Lovato: Dancing with the Devil" estará disponible el 23 de marzo de 2021. El documental estará acompañado del nuevo álbum de la intérprete, llamado “Dancing With the Devil... The Art of Beginning”, que saldrá el 2 de abril.

