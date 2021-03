Tenía tan solo 15 años y grababa en ese entonces para Disney Channel. Demi Lovato impactó con una nueva revelación: un actor que trabaja con ella la violó cuando apenas era una adolescente y grababa la película “Camp Rock”, en 2008.

“Perdí mi virginidad en una violación”, dijo la celebridad, de 28 años. Lovato convulsionó el mundo del espectáculo al dar a conocer una serie de agresiones sexuales que padeció, divulgadas en la serie documental de Youtube “Demi Lovato: Dancing With the Devil”.

Aunque no reveló el nombre del actor, aclara el Daily Mail, dijo que en el momento que fue agredida tenía un "amorío" con su atacante, a quien describió como un “compañero actor”. “Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control, y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”, dijo.

Así describió la escena Demi Lovato

Demi Lovato no determinó si el actor que la violó trabajaba con ella en el famoso filme “Camp Rock”. La producción, que tuvo secuela en 2010, la protagonizó la actriz con Joe Jonas, con quien también comenzó una relación justo en ese año, según refiere Hola USA.

"Oye, esto no va más lejos, soy virgen y no quiero perderlo de esta manera'... Y eso no les importó, de todos modos, lo hicieron", comentó la celebridad acerca de lo que le habría advertido en ese momento a su atacante.

También confesó que comenzó a sentir culpabilidad porque entró a la habitación con él. “Todavía me enganché con él”, dijo, y sugirió que contó a alguien el dramático episodio y que la persona “nunca fue sacada de la película en la que estaba”, “nunca fue castigado por sus acciones”, informó Yahoo Entertaiment.

Las dudas y la bulimia

En un momento, la consagrada artista sintió dudas de contar lo ocurrido porque pensó que probablemente no le creerían. Después del incidente, recordó cuando Rihanna fue agredida por su novio Chris Brown y la incomodidad que sintió cuando se filtraron las imágenes de la pareja y de la cantante ensangrentada.

El abuso sexual sufrido por Demi Lovato también le produjo autolesión y la llevó a la bulimia. “Luego tuve que ver a esa persona todo el tiempo, así que dejé de comer y me las arreglé de otras maneras: cortando, vomitando, lo que sea”, confesó.

"Mi bulimia empeoró tanto que comencé a vomitar sangre por primera vez”, también reveló la artista en medio de fuertes declaraciones sobre su pasado, en el que resaltó otro abuso sexual del que fue víctima durante una sobredosis que casi le cuesta la vida, en 2018.

