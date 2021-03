Esta semana fue el gran estreno de "Demente", la nueva teleserie nocturna de Mega que aborda la desaparición de un niño tras un portonazo sufrido por la familia Acevedo Betancourt.

Los motivos de este secuestro son una incógnita, y la comisario Cáceres (Íngrid Cruz) y el subcomisario Leiva (Francisco Pérez Bannen) se encuentran trabajando en dilucidar los motivos del delincuente.

Sobre la actuación como detectives de la Brigada de Investigaciones (BDI) y otros detalles de "Demente", los actores tras los personajes conversaron este jueves en Meganoticias Actualiza.

Los detectives de "Demente"

Íngrid Cruz y Francisco Pérez Bannen señalaron que, para sus papeles, se prepararon con lecciones educativas especiales para darle "verosimiltud" a los personajes.

"Tuvimos clases de tiro, tenemos un coach permanentemente en el set que está con el director, asistiendo en cualquier duda que tengamos en el lenguaje o en el procedimiento, él nos va indicando", puntualizó Pérez Bannen.

Por su parte, Cruz comentó que para dar vida a la "comisario Cáceres", tomó clases de tiro y de defensa personal. Mi personaje tiene cierta destreza que la actriz no tenía, entonces tuve que aprender a pegar combos", acotó.

Sobre las complejidades de sus personajes, la actriz comentó que "creo que lo más difícil, por la línea de los policías que estamos haciendo, fue decir todo el lenguaje tan técnico que es un trabalengua. Uno queda como '¿sonó bien?', porque son palabras demasiado difíciles que uno no las usa en el cotidiano".

El actor se sumó a las palabras de su colega, señalando que existe "una dificultad entre lo técnico y cómo administrar la chuchada, porque también a puerta cerrada, apretándole el cogote a un cabro, a uno le dan ganas de paipearlo más, de garabatearlo más, entonces hay que encontrar puntos medios entre lo realista y la ficción".

Por lo anterior, los actores concuerdan que no hay que olvidar que la teleserie "es una ficción", por lo que hay procedimientos que hacen que no necesariamente se ajustan a la realidad. "Si todo fuera como se hace en verdad no sería tan entretenido", remató Cruz.

Ser lesbiana en la ficción

Íngrid Cruz interpreta a una mujer homosexual en "Demente". Sobre este papel, la intérprete valoró que se aborde en la teleserie una historia de este cariz en personaje ya adultos.

"Es muy entretenido, el otro día fui tendencia. En mi vida había sido tendencia, lo primero que se me pasó por la cabeza fue '¡¿qué se filtró?!, pero después dije, 'ah claro, tiene que ver con que estoy haciendo una lesbiana'. Eso es muy entretenido de poder ponerlo en la palestra, poder poner un tema de mujeres lesbianas adultas, no entre 'lolerío', sino que mujeres grandes que es distinto", señaló.

"Demente" se emite de lunes a jueves a las 22:30 horas, después de Meganoticias Prime. Asimismo, los capítulos se pueden ver a través de internet.

