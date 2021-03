Al rapero Kanye West sigue envuelto en la polémica. Como si fuera poco lo escandaloso que ha sido su separación de Kim Kardashian, ahora se le suma a esta serie de infortunios las revelaciones que promete hacer uno de sus ex guardaespaldas.

El hombre, llamado Steve Stanulis, trabajó varios años con la célebre pareja. En una entrevista que dio al portal Page Six contó que está dispuesto a dar detalles de su trabajo con la famosa estrella musical y que ya ha recibido ofertas de algunas casas productoras interesadas en su historia.

“Ven esto como un ’48 Horas’ de verdad, o un ‘Arma Mortal’ de verdad”, contó sorprendido por el interés que tienen sobre su relato. “Cada día era una nueva aventura. Hay un montón de historias que no he contado”, añadió.

Recibió amenazas

Stanulis contó que han intentado intimidarlo para que no hable del tema. "Me amenazaron con demandarme dos veces distintas. Se hizo viral y me amenazaron con demandarme de nuevo por 10 millones de dólares y mi abogado contraatacó y se esfumó”, dijo.

Además el hombre se enfrenta a un acuerdo de confidencialidad que firmó para poder trabajar con el artista. Aunque esto no ha sido impedimento para ir revelando pormenores de su trabajo con la popular pareja.

Hablar con Kim Kardashian le valió el despido

Steve, quien también ha trabajado como actor y director de cine, relató en unas declaraciones difundidas por el portal britanicó Daily Mail un altercado que tuvo con Kanye, motivo por el cual asegura fue despido

“Estuve trabajando la semana de 'The Met Gala' y escuchamos unos 25 minutos antes de que se suponía que íbamos a irnos, que Kim y Kanye estaban buscando un auto mejor. Tuve que subir y decirles que no podíamos conseguir un auto en esa cantidad de tiempo, así que subí y Kim Kardashian me respondió''.

Al parecer, Kanye se habría puesto celoso. “Luego de eso se me acercó y le dije ‘¿qué pasa, Sr. West?’. Pasó, me cerró la puerta en la cara y ese fue mi último día'', agregó Steve, que presume que a Kanye no le agradó que conversara con Kim.

