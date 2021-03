La estrella de televisión Kim Kardashian centra su atención en sus hijos. En medio de un sonado divorcio con Kanye West, ha encontrado un refugio en ellos y así lo dejó ver con una bella foto de su hija North en su cuenta de Instagram.

En la imagen de la estrella de televisión estadounidense, se puede ver a la hija mayor de la pareja posando para su madre en una tierna fotografía. La niña, de 7 años, luce dos colas en su cabello completamente liso y muy largo, que cae sobre una bata de color azul claro.

“Mi bella chica”, llamó Kim a la jovencita, que es la primogénita de cuatro hermanos. Junto a Saint de cinco años, Chicago de tres y Palm de un año, conforman la familia de la ex pareja.

Las condiciones de Kim Kardashian

No es la primera vez que Kim alisa el cabello de North, que naturalmente es rizado y, a la edad de la niña, resulta un tratamiento muy agresivo. De hecho, la más famosas hermanas del reality “Keeping Up with the Kardashians” ha sido duramente criticada en otras ocasiones por sus propios seguidores.

Sin embargo, esto sólo lo permite ella en ocasiones especiales, según la revista Cosmopolitan. “¡Se le permite dos veces al año, en su cumpleaños y fiesta de cumpleaños! Esta foto fue tomada en junio en su cumpleaños”, dijo en ese momento para defenderse de los comentarios.

Positiva en tiempo difíciles

Hace pocos días, la empresaria creadora de “Beauty KKW” manifestó en una entrevista a “Good Morning Vogue” que el 2020 fue un año muy difícil, en el que ha tratado de ver las cosas de una manera positiva, a pesar de los duros momentos que vive la humanidad.

"A pesar de que ha sido un año tan desafiante, es un momento para regenerarme, ser creativo, pasar tanto tiempo con la familia y este tiempo que he podido pasar con mis hijos no tiene precio. Esa parte ha sido tan hermosa", mencionó la estadounidense.

"Pero también creo que este año fue de una gran limpieza y una gran oportunidad para que la gente esté realmente agradecida. por las cosas simples y eso es enorme, creo que algunas personas tuvieron un despertar", comentó.

En la entrevista Kardashian, de 40 años, no habló de los detalles de su divorcio, según algunos medios, esta etapa de su vida se abordará en la última temporada de “Keeping Up with the Kardashians”, que se estrenará el jueves 18 de marzo.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos