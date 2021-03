Instagram anunció durante este martes que prohibirá que los usuarios adultos de la plataforma puedan enviarle Mensajes Directos a los menores de edad que no los sigan de vuelta.

En adelante, cuando un mayor de edad le intente enviar un mensaje a un adolescente o niño que no le siga, recibirá una notificación en donde le comunicarán que no está habilitado para ello, para, según anunció la compañía, "protegerlos del contacto no deseado con otros adultos".

La app será capaz de saber la edad de sus usuarios mediante la tecnología del "aprendizaje automático", la cual, consiste en que utilizando inteligencia artificial se analizarán las fotos del usuario para detectar si la cuenta corresponde a un adolescente o a un adulto.

Asimismo, en el sistema los usuarios a la hora de registrarse deben poner su fecha de nacimiento. Cabe destacar que la aplicación solo permite la inscripción de usuarios mayores de 13 años.

Nuevas medidas de protección

La red social también anunció que en el transcurso de las semanas, comenzarán a estudiar la forma de dificultar el contacto de adultos que han tenido un comportamiento potencialmente sospechoso, con los adolescentes de la plataforma.

Una de las funcionalidades será que a estos adultos no le aparecerán en la pestaña de Usuarios sugeridos, Reels ni en Explorar, cuentas de menores de edad. Asimismo, tampoco podrán leer los comentarios de adolescentes en otras cuentas donde alguno de ellos haya comentado.

Estas medidas van en línea en lo que Instagram viene desarrollando desde hace un tiempo con el objetivo de cuidar la integridad de los usuarios menores de edad.

Por ejemplo, a los adolescentes que se registren les da la opción de elegir entre una cuenta público o privada, instándolos a que elijan esta última opción exhibiéndole las ventajas de elegir restringir el acceso a su perfil personal.

