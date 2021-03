Las declaraciones machistas de Arcángel han sido el tema de esta semana, y ahora el reguetonero estadounidense se refirió nuevamente al tema a través de su Instagram.

Recordemos que un día después de la conmemoración del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo, el intérprete de “Aparentemente” expresó que “quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en redes sociales por likes".

Inmediatamente sus palabras generaron el rechazo de los cibernautas y de sus colegas de la música, quienes lo “cancelaron” e incluso, en Instagram, llevaron a que surgieran “challenges” de muchas mujeres mostrando su trasero en respuesta al comentario sexista del artista.

Sus nuevas declaraciones

Pasados los días, “la maravilla” volvió a referirse al tema, sin dar pie atrás, y ahora escribió: “La clave para que una sociedad conviva en armonía es el respeto a la opinión ajena. No tenemos que estar de acuerdo en nuestras preferencias sexuales, políticas o culturales para llevarnos bien”, finalizó, firmando como Austin. A. Santos, su verdadero nombre.

Cabe mencionar que tras el revuelo que causaron sus declaraciones, el artista intentó pedir disculpas con "argumentos" que generaron una nueva ola de críticas.

"Una pequeña explicación aquí: yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres, me refería a una historia personal. A la mujer seria, decente, trabajadora que haya sentido que yo le falté el respeto con mis comentarios, es de hombre pedir disculpas", expresó el artista en una historia de Instagram.

Sin embargo, las "disculpas" del cantante generaron más indignación, muy especialmente, porque tipifica o califica a las mujeres de una forma u otra.

"Yo no me refería a ese tipo de dama respetable, que se merece un respeto obligatoriamente. A esas madres, primas, amigas, colegas, compañeras de lo que sea. Me refería a cierto tipo de mujeres. Pero es cierto: al final todas son mujeres y merecen respeto. Nunca está de más pedir disculpas", dijo el intérprete. "Sé dónde estoy parado. Es verdad que los últimos años dentro de esta sociedad machista que nos rodea la mujer la ha pasado bien difícil y la tienen pesada", continuó el artista.

Anitta y otras

Las palabras de Arcángel resonaron también en sus colegas de la música, y fue la brasileña Anitta quien le dedicó un post con una categórica respuesta, la que continúa sacando aplausos en las redes sociales.

La molestia también se hizo sentir entre las famosas chilenas, quienes aprovecharon sus plataformas para dedicar potentes respuestas ante los cuestionamientos del cantante.

