Edificio Corona vive días de alta tensión, sobretodo en la historia compuesta por el nucleo familiar de Maca (Hitzka Nudelman), Josefa (Helen Mrugalski) y el padre de ambas, Sergio (Francisco Melo).

Desde que el personaje de Hitzka le confesó a su papá que es lesbiana, todo se ha vuelto tenso en el departamento donde viven, puesto que a Sergio no le cayó nada de bien la noticia que pone en jaque sus creencias religiosas.

Es por esto que ha estado buscando la forma de hacer que Maca se interese en los hombres, presentándole jóvenes con el fin de que se vuelvan su interés amoroso.

Un actuar del cual ella se dio cuenta, y por lo mismo, decidió encararlo para dejarle en claro que por más intenciones tenga para que sea heterosexual, seguirán gustándole las mujeres.

Maca enfrenta a su padre

En el avance del próximo episodio se puede ver que Maca enfrenta a su padre diciéndole, "puedes hacer millones de cosas papá, pero da lo mismo, puedes pedirle a cuanto hue... que me conquiste, pero no va a pasar nada, ¿por qué?, porque no me gustan los hombres".

"No me gustan, no me atraen, no me interesa, nada papá, entiéndelo por favor", le solicitó Maca a su padre, quien no atinó a responderle nada mientras ella hacía su declaración.

En el capítulo de este jueves 11 de marzo podremos saber qué le responderá Sergio a su hija, a partir de las 22:30 horas, después de Meganoticias Prime. Cabe recordar que desde el lunes 15 de marzo, Edificio Corona cambia de horario, pasando a emitirse de lunes a viernes a partir de las 20:00 horas.

Todo sobre Edificio Corona

Todo sobre Teleseries Mega