El actor chileno Cristián de la Fuente confesó los motivos que lo llevaron a alejarse del país, para desarrollar su carrera en el extranjero.

Cabe recordar que el intérprete nacional actuó solo en cuatro teleseries chilenas entre los años 1994 a 1997. En 1998 se muda a Estados Unidos de forma definitiva, logrando conseguir papeles en diferentes series y teleseries para el público latino.

"El gremio de actores nunca me aceptó"

"Ser actor y tener buena pinta es un pecado. Tenía compañeros de actuación que cuando había una mala crítica, la pegaban en el camarín", recordó de la Fuente en un programa de Canal 13.

El actor continuó señalando que tanto los actores y actrices de la mencionada señal, "recortaban críticas mías porque yo era malo, y las pegaban en los camarines para reírse de mí".

Tras ser consultado sobre si conoce quiénes eran los que le hacían bullying laboral, de la Fuente aseguró que sí, y que incluso, le dio trabajo a una actriz de dicho grupo "como productora ejecutiva de una teleserie".

El intérprete concluyó que en Chile: "El gremio de actores nunca me aceptó. Soy muy poco hippie, me gustan las películas de acción. No me gusta ir al cine a ver una película que no entiendo y decir que es buena. No puedo".

Cristián de la Fuente se fue a los 24 años de Chile tras conseguir un papel en la serie estadounidense "Reyes y Rey", en el año 1998. Desde entonces vive en el país norteamericano junto a su esposa Angélica Castro y la hija de ambos, Laura de la Fuente.

No obstante, el clan familiar visita varias veces al año el país para ver a sus amigos y familiares, además de participar en causas benéficas como la Teletón.

