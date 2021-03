La modelo puertorriqueña Dayanara Torres logró conseguir la vacuna contra el coronavirus después de una larga búsqueda, en la que incluso acudió a sus seguidores, a quienes les pidió ayuda para lograr inmunizarse. La exesposa de Marc Anthony se encuentra entre los grupos de alto riesgo, por los tratamientos contra el cáncer de piel a los que se sometió en el pasado.

Tras permanecer aislada un largo tiempo en su casa de California por un año, la jueza de “Mira Quién Baila” se fue a Miami, donde se encuentra grabando el programa que comenzará este próximo domingo 14 de marzo de 2021 en Univisión. Ese motivo laboral la llevó a la urgente búsqueda de la vacuna y pidió ayuda a través de las historias de Instagram.

Torres dijo que tras varios intentos no había podido vacunarse en Miami, pero la tarde del miércoles 10 de marzo la ex Miss Universo recibió su primera dosis.

Según reseñó la revista People, la actriz y modelo intentó conseguir la inyección en varios centros de vacunación sin éxito, pese a llevar la carta médica de extrema vulnerabilidad firmada por sus oncólogos. Sin embargo, finalmente alguien aceptó su solicitud y la emoción fue muy evidente.

No ocultó su emoción

Entre lágrimas y mucha emoción, la exesposa de Marc Anthony compartió con sus seguidores que ya había sido vacunada. Aseguró que ahora podrá llevar una vida más normal, pues desde que empezó la pandemia no ha salido a los supermercados, no se reúne con amigos y no visita restaurantes, según informó Hola!.

Dayanara enseñó su brazo y compartió unas palabras de agradecimiento con sus seguidores: “Finalmente, finalmente se logró, encontramos una cita a través de www.myvaccine.fl.gov en el Hard Rock Stadium, con mi carta del doctor, ya tengo la cita de la segunda dosis, so happy!”.

“Gracias a todos los que me escribieron DMs diciéndome dónde ir, diferentes opciones para conseguirla, y se preocuparon mucho por mí, gracias, gracias. Estoy muy feliz...”, dijo emocionada y con los ojos bañados en lágrimas, hablando en inglés a su amiga, la publicista Jennifer Nieman, quien acompañó y ayudó a Dayanara durante la búsqueda.

Antes de despedirse, la actriz regresó a sus historias con un importante mensaje: "Please, todo el mundo vacúnense, es tan importante, hazlo por mí, hazlo por todos, hazlo por los demás, ¡hazlo por ti!”.

Dayanara Torres anunció apenas el año pasado que estaba libre de cáncer, luego de haber librado una dura batalla en 2019 contra un melanoma, mejor conocido como cáncer de piel.

