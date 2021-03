Después de varios romances fallidos y de un divorcio, la cantante española Marta Sánchez encontró el amor en el publicista Jesús Cabanas, llegando así al altar por segunda vez en el 2002. Un año después, la pareja se convirtió en los felices padres de una niña, a quien llamaron Paula.

Los años transcurrieron y la pequeña era lo más importante para la artista, quien continuaba con una carrera que iba en pleno ascenso. Tras 8 años de convivencia, la celebridad decidió su separación y luego el divorcio, por lo que inició su vida como madre soltera junto a su única hija.

Alejada de los focos que hicieron brillar a su madre, Paula creció sin interesarse por la exposición a los medios que da la fama que ostentaba la artista. Es así como a diferencia del común de los jóvenes, en la actualidad no posee redes sociales.

Sin embargo, algunas gráficas de la adolescente se pueden ver en la cuenta de Instagram de Marta en la que prefiere ser reservada y publicar pocas fotos que refieran la vida de su joven hija.

Así vemos que los meses de agosto son especiales para la artista, desde el nacimiento de su hija, por lo que suele dedicarle una publicación en el día de su cumpleaños, como cuando llegó a sus 15 años.

La mayoría de edad de la hija de Marta Sánchez

Los millones de fans de Marta Sánchez se sorprendieron al ver a su primogénita tan crecida y ya cumpliendo su mayoría de edad. Fue así como conocimos recientemente a Paula en la portada de la revista Hola, en una exclusiva en la que su madre presumió la belleza de su niña.

Sin querer presagiar el camino, la española de 55 años se atrevió a revelar que su hija tiene un gran potencial artístico, con lo que no quiso adelantarse a que pudiera seguir sus pasos. “La música es una de sus grandes pasiones y te diría que sin ella no sabe vivir. Tiene un oído y una afinación muy desarrollada, pero no me atrevo todavía a aventurar su inclinación profesional”.

En su cuenta de Instagram que tuvo hace 4 años, Paula mostró un poco de su personalidad, amante de la naturaleza, de la fotografía, los viajes y el compartir con sus amigos. Y en la actualidad la complicidad entre madre e hija es única, al punto que a su edad le brinda consejos de tendencias musicales a su talentosa madre.

“Esta muy al día y tiene gusto e instinto”, publicó el portal español El Periódico, que resaltó en su reseña lo curioso que fue que Paula no ofreciera declaraciones en la entrevista de la reconocida revista.

Aunque ambas son muy distintas en sus facciones: ella rubia y la hija con cabello castaño oscuro, los gestos, sus ojos y la elegancia revelan que son madre e hija. Muchos medios españoles aseguran que Paula guarda un parecido con su tía, Paz Sánchez, quien murió hace 15 años tras sufrir cáncer de mama.

En la entrevista Marta calificó la relación con su hija como un “vínculo inexorable y único” que la ayuda a centrarse en lo pragmático y a tomar la vida con más calma.

Reveló que ambas se divierten al compartir momentos únicos como el ir de compras, disfrutar del cine y viajar. Y aunque es parte del futuro de su única hija, la cantante augura que será una abuela consentidora: “Se me caerá la baba con mis nietos”, dijo al recalcar que lo ve “lejano”, pero de seguro así será.