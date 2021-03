Revuelo causaron las declaraciones que emitió el cantante de reggaetón, Arcángel, el cual cuestionó a las mujeres que se sacan y publican fotos mostrando su cuerpo, al mismo tiempo que piden que las respeten.

"Quieres que te respeten como mujer bla bla bla! Pero te pasas enseñando el cu** en las redes sociales por likes... Las mujeres que se comportan se distinguen, y se catalogan como damas", fue el mensaje que publicó el reggaetonero en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, miles de mujeres replicaron los dichos de Arcángel, asegurando en su mayoría que el hecho de mostrar el cuerpo en redes sociales no invalida en ningún caso el exigir respeto.

La cantante chileno-canadiense Vesta Lugg no quiso quedar ajena a la polémica, y en su cuenta personal de Instagram le contestó al estadounidense.

"Merezco respeto"

"Mi culo es mío. El culo de mi compañera es de ella", partió escribiendo Vesta Lugg al pie de una imagen, en donde aparece solamente con el calzón de un traje de baño.



"Me da asco... asco la definición de 'dama' que por consecuencia da a entender que hay 'ciertas mujeres' que merecen respeto y otra que no. Que mostrar o no mostrar el culo me hace mejor o peor persona", complementó.

View this post on Instagram A post shared by Vesta Lugg (@vestalugg)

La cantante aseguró que "POR ESTO (los dichos de Arcángel) SEGUIMOS MARCHANDO Y GRITANDO. Porque el género está siendo condicionado a actuar solo cuanto plazca al hombre, y cuando lo hacemos por nuestra cuenta, nuestra calidad humana es reducida a 'le daría todo los likes, ojalá con la boca, a ese culo'".

Fue esta última frase la que Arcángel comentó después de su controversial historia en Instagram, como "disculpa" a la cantante Anitta que lo enfrentó verbalmente a través de redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Vesta Lugg (@vestalugg)

Asimismo, le escribió directamente al cantante, señalando que le provoca "asco", por decir que ella, al enseñar su cuerpo "diga que no merezco respeto".

"Soy mujer y tengo culo. Merezco respeto. Mi compañera tiene culo y merece respeto. Merecemos todas respeto", remató la joven, obteniendo más de 40 mil likes y decenas de comentarios que reafirman y apoyan su postura.

