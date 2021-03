La actriz mexicana Daniela Berriel denunció, a través de un video publicado en Instagram, de haber sido víctima de abuso sexual. La intérprete aseguró que un hombre llamado Eduardo la violó y señaló al actor español Gonzalo Peña como cómplice.

En el video explicó que el incidente ocurrió en Acapulco y que realizó la denuncia correspondiente el mismo día. Sin embargo, lamentó que las autoridades no actuaron inmediatamente y tuvo que pasar un año hasta su captura, a pesar de que sabían dónde estaban sus agresores.

Según reportó El Universal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención de Eduardo Ojeda, quien fue entregado al estado de Guerrero, donde es investigado por el delito de violación en contra de Berriel.

Su exnovio fue cómplice

Daniela Berriel contó que en marzo del año 2020 ella se fue de viaje junto con el actor Gonzalo Peña, con quien ella tenía una relación sentimental. Entre otras personas en el viaje, se encontraba un amigo del actor llamado Eduardo Ojeda.

La actriz contó que pasada la noche, se quedó a solas con Eduardo y Gonzalo: “Seguimos platicando y todo iba bien, yo la verdad me la estaba pasando bien, y hubo un momento en el que la plática se tornó sexual y empezaron a hablar de los tríos, me preguntaron si yo había hecho uno. Me dijeron que por qué no y yo me empecé a sentir un poco incómoda”.

Berriel se retiró a su habitación para no seguir con la conversación. No obstante, los dos hombres la siguieron e ingresaron a su dormitorio. Allí, ambos la tocaron sin su consentimiento e incluso Eduardo la persiguió por la habitación.

Al darse cuenta que no accedería, los hombres se retiraron. La actriz se quedó dormida y cuando despertó se dio cuenta que estaba siendo violada por Eduardo, y dijo que Gonzalo Peña estaba durmiendo en otra cama de la misma habitación.

Televisa reacciona

A pesar de que las autoridades aún no han determinado si proceder legalmente contra el presunto cómplice, Gonzalo Peña, quien actualmente participa en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, Televisa envió un comunicado para informar que han suspendido temporalmente las grabaciones del español, informó la revista Quién.

“Hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Berriel en redes sociales, mientras que, luego de una detención, han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local”, expresó la televisora

"Ante ello, y a efecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones de Gonzalo ‘N’ en una de nuestras producciones. Nuestra solidaridad y acompañamiento para todas las mujeres hoy, #8M, y todos los días", cierra el comunicado.

Daniela Berriel es conocida por su participación en el programa "Mujeres rompiendo el silencio"; la serie “Un día cualquiera” y por integrar el elenco de la telenovela “Las Malcriadas”, transmitida en 2017 y 2018.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

