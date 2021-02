Se ha revelado que supuestamente habría una segunda víctima del exintegrante de Garibaldi, Ricardo Crespo, quien actualmente está preso en un reclusorio de la Ciudad de México, acusado de haber abusado sexualmente de su propia hija menor de edad.

Según el periodista Jorge Carbajal, allegados del actor le dijeron que la supuesta segunda víctima sería otro miembro de su familia y que además también estuvo internado durante varios meses debido a su fuerte adicción a la pornografía, publica el portal Debate.

"Hay una persona muy cercana a Ricardo que pudiese ser la segunda víctima de este tipo, lo sé (el nombre), pero no lo voy a decir, porque no me corresponde. Lo que sí es que hay una persona cercana que tuvo relaciones con él, no sé si consensuadas, pero es momento de que salga y hable", subrayó Carbajal desde su programa en YouTube, “En Shock”.

El ex Garibaldi habría confesado

El periodista aseguró que el hecho habría sucedido años atrás y que el ex integrante de Garibaldi se lo habría confesado a varias de sus parejas y amistades.

"Como si fuera un orgullo y en otras veces lo contaba llorando, preguntándose por qué lo hizo. Me contaron que a mucha gente con la que llegó a tener un tipo de relación siempre salía con el tema de que se iba a suicidar, si no cedían, y bueno, esa otra relación se habría dado en el tema del incesto durante varios años", aseguró Carbajal.

Actriz defendió a la víctima

Por otro lado, la estrella mexicana Erika Ellice Sotres Starr, mejor conocida como Issabela Camil, celebró la valentía de la niña de 14 años por alzar su voz y contar lo que pasó. La actriz se ha vuelto muy cercana a la hija de Ricardo Crespo y a su madre, ya que su esposo, el diputado Sergio Mayer, también les ha brindado apoyo mientras se desarrolla el caso.

En la emisión del programa “Ventaneando“, la actriz dijo: "Es una niña muy valiente, con muchas ganas de hablar de lo que le pasó y de ayudar a muchas más niñitas que se puedan encontrar en esta situación. Entonces le aplaudo a Vale y a su mami. Estas cosas tienen que ser así, hay que fortalecer a las víctimas y decirles que son muy valientes en denunciar, en hablar”.

La adolescente hablará en la Cámara de Diputados de México

En su afán de querer ayudar a otras víctimas, la hija del ex Garibaldi hablará en la Cámara de Diputados de México sobre el abuso sexual al que presuntamente fue sometida por su padre.

La audiencia está fijada para el próximo 2 de marzo de 2021, donde por primera vez tendrá la oportunidad de abordar este tema públicamente desde que se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

Su asistencia fue confirmada por Sergio Mayer en el programa de radio “Todo para la mujer”. Mayer fue uno de los miembros fundadores del grupo Garibaldi y ahora es diputado. "Estamos platicando ahorita el tema de cómo se va a llevar el tema de la conferencia, cuáles son los temas que se van a tocar", explicó.

Para el también exintegrante de Garibaldi, el caso de la hija de Ricardo Crespo “nos abre las puertas de nuestra conciencia”, pues recordó que situaciones similares pueden estar sucediendo en otros lugares de México.

