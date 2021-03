Una desagradable situación es la que atraviesa la familia de Matías Bielostotzky, quien interpreta a “Miguelito” en "Edificio Corona", el bebé que se ha robado el corazón de la audiencia.

A través de redes sociales, su madre, Kristal López, denunció que están realizando estafas a nombre de su hijo. “Una marca nos pidió hacer un concurso, el cual hicimos, a raíz de esto, personas inescrupulosas se aprovecharon con una cuenta a nombre de Matías, simulando que ellos eran los que sorteaban”, explicó a Página 7.

La mujer expresó, además, que la situación le provoca enojo, ya que además se dio cuenta que hay otras cuentas a nombre de Matías.

“Son personas inescrupulosas, no tienen otra palabra. Lo bueno es que fueron más las personas que me avisaron inmediatamente, pero yo miro y sigue teniendo seguidores”, agregó, contando que no ha podido contactarse con el perfil en cuestión, pues la tienen bloqueada.

"Yo creo que si Instagram no cierra esas cuentas, porque están denunciadas muchas veces, voy a tener que hacerlo, porque independiente que sea mi hijo, es una estafa”, alertó.

¿Cómo llegó a la teleserie?

La madre de Matías reveló hace un tiempo que “un día en una red social sale que hay un casting para bebé, y lo postulé. Me llamaron al tiro, y era para un comercial”.

Tras el paso por ese comercial vino el llamado desde la producción de Mega, donde le ofrecieron ser parte del elenco. “Fue como sorpresa, quedamos sin palabras y dijimos que sí”, indicó, añadiendo que “en realidad nunca pensamos que iba a ser tan grande el tema, tanta fama y en verdad ha sido súper lindo”.

López contó, además, que “se generó un lazo entre los actores y todo el equipo, lo ven y chochean, él se siente en familia. Me gustaría enfatizar que el Matías actúa así porque se siente querido”, aseguró sobre la relación que se da dentro del set de grabación.

