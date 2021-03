Araceli Vitta, quien se hizo famosa en los años 80 y 90 por su participación en exitosas teleseries chilenas, celebró su cumpleaños número 48 y quiso hacerlo con un look diferente.

La también relacionadora pública debutó en televisión en el Clan Infantil del Sábados Gigantes. Además, trabajó en las teleseries "La invitación" (1987, Canal 13), "Fácil de amar" (1992, Canal 13) y "Juegos de fuego" (1995, TVN), entre otras.

A través de su cuenta de Instagram la destacada actriz compartió con sus más 16 mil seguidores su radical cambio de apariencia, ya que lució su cabello completamente blanco. Según ella, es un reflejo de su aceptación al paso de los años.

"Por fin", escribió en una de sus últimas publicaciones. "Ya está, listo el look para lo que viene!". Y aprovechó de agradecer a su estilista por el trabajo y la dedicación de varias horas.

"¿Es malo verse viejo?"

La intérprete explicó que para llegar a este tono en su pelo comenzó a prepararse hace un año, cuando decidió que era tiempo de abandonar la tintura castaño oscuro que solía ocupar y mantener sus raíces blancas.

"Tengo canas desde los 26, obviamente ahí no eran tantas como ahora. Me tenía que teñir las raíces cada 15 días en la casa, entonces estaba súper aburrida de esa esclavitud", explicó en conversación con LUN.

Desde hace un par de meses Araceli comenzó a viajar por "placer y proyectos como actriz", Estados Unidos es en uno de sus más recientes destinos y fue en ese lugar donde se contactó con el estilista Nicolás Jequier, quien le aplicó un vibrante tono ceniza.

"Lo fui a ver e hizo este trabajo que, para mi gusto, quedó hermoso ¿Cómo lo voy a mantener así? No tengo idea, pero me quise arriesgar", contó al mencionado medio.

Respecto a la idea de lucir el pelo blanco, la actriz reflexionó: "Pero, ¿es malo verse viejo? En Chile está la presión social de que uno siempre debe verse bien y joven".

Agregó, "a mí me gusta ir probando. Y si después ya no me gusta, me pongo otro color encima y se acabó el cuento".