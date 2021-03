Jennifer Lopez ha demostrado que es capaz de deslumbrar a sus seguidores con su belleza y talento. Dentro de la industria del espectáculo, se ha ganado la admiración por sus múltiples facetas como actriz, cantante y empresaria, pero en esta ocasión enamoró al mundo con una graciosa foto.

En la imagen más reciente que publicó en su cuenta de Instagram, la "Diva del Bronx" aparece sumergida hasta los hombros en una bañera llena de espuma. La exesposa de Marc Anthony luce una pícara sonrisa y, utilizando champú, se realizó un peinado muy peculiar.

Te puede interesar Britney Spears le desea un feliz cumpleaños a su novio bailando "Toxic" en la ducha

El buen humor de Jennifer Lopez

"Domingo de autocuidado, tiempo de la bañera", escribió Lopez en la leyenda de la imagen, que se ganó más de dos millones de “me gusta” y superó los 20 mil comentarios de sus fans que quedaron cautivados por su extraño look.

Pero no solo sus admiradores comentaron la foto, la famosa actriz Lindsay Lohan dejó un corazón y un emoji riendo. Mientras que la viuda de Kobey Bryant, Vanessa Bryant, escribió admirada "tan linda". Por su parte, la ex de Brad Pitt, Jennifer Aniston, optó por darle un "me gusta".

¿Al mejor estilo de “El Grinch”?

“Tan linda”; “Hermosa”; “Estás de tan buen humor”; “Mi troll favorito” “¡Te quiero! Eres un genio”; “Dios mío... te ves tan linda en esta foto... tan hermosa”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de la prometida de Alex Rodríguez.

Hasta uno la llegó a comparar con “El Grinch”, el gracioso personaje de la película protagonizada por Jim Carrey. Otro la llamó “Jennifer Seuss”, en comparación con Theodor Seuss Geisel, el creador de ese emblemático personaje.

La imagen que publicó Jennifer Lopez tiene el propósito de promocionar su línea de productos JLo Beauty, lanzada a principios del mes de enero. Además de demostrar que es una reina en las redes sociales, la intérprete latina también dejó claro que, en medio de sus ocupaciones, también tiene tiempo para bromear.





Todo sobre Jennifer Lopez

Todo sobre Famosos