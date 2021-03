La viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, rompe el silencio al cumplirse poco más de un año de la muerte de su esposo, el basquetbolista leyenda de Los Ángeles Lakers, quien murió al estrellarse el helicóptero en el que viajaba junto a su hija Gigi, el 26 de enero de 2020.

El profundo dolor que quedó sembrado en la familia es indescriptible, y la compañera del astro habló en exclusiva para la revista People, siendo la portada de la edición actual titulada: Mujeres que cambian el mundo.

El mundo entero quedó sorprendido ante la lamentable noticia del fallecimiento de Kobe Bryant. Millones de fans alrededor del planeta lloraron su muerte, pero para Vanessa resultó en el derrumbe y el cambio más drástico de su vida, pues le tocó levantarse y continuar para convertirse en jefa de familia y la guía de sus hijas: Natalia de 18 años, Bianka de 4 y la pequeña Capri, de 20 meses.

Vanessa posó para la reconocida revista con outfits impactantes. En una de las fotos deslumbró con un vestido midi drapeado en delicado estampado floral -rosa, verde y beige- de la firma Dolce Gabanna, valorado en 3.745 dólares.

El atuendo lo completó con unas sandalias de tacón alto en rosa pálido marca Gucci, adornadas con cristales, que tienen un costo de 1.250 dólares.

Otros de los cambios de ropa fue con un look “total black” de blusa en seda negra, con volantes y mangas en transparencias, junto a un pantalón. Pero la imagen que más conmueve es la de Vanessa Bryant en portada vistiendo una chaqueta de los Lakers y con un peinado que la hace ver muy juvenil.

La viuda de Kobe Bryant asume sus proyectos

La pérdida de un esposo y una hija de 13 años es el dolor más grande que puede existir. Y aunque Vanessa Bryant, de 38 años, lo asumió, ha tenido que levantarse y continuar para ser el sostén emocional de sus tres hijas.

“No puedo decir que soy fuerte todos los días. No puedo decir que no existen días en que siento que no puedo sobrevivir al siguiente día”, confesó en medio de la entrevista al describir su vida.

“Este dolor es inimaginable, pero simplemente tienes que levantarte y echar hacia adelante”, dijo al hablar de la valentía a la que ha tenido que recurrir. "Quedarse en la cama no va a cambiar el hecho de que mi familia jamás volverá a ser la misma. Pero salir de la cama y echar hacia adelante, va a crear un día mejor para mis hijas y para mí. Así que eso es lo que hago”.

Concretar los proyectos de Kobe Bryant ha sido otras de sus tareas, por lo que se convirtió en presidenta de la compañía de multimedios que dirigía su esposo. Al mismo tiempo, encabezó el relanzamiento de la organización sin fines de lucro Mamba & Mambacita Sports Foundation, con la que se brinda ayuda a jóvenes atletas y en la que el jugador había hecho un gran trabajo.

Refugiarse en el amor de sus tres hijas, sin duda, ha sido su mejor medicina. “Kobe y Gigi me motivan a seguir adelante. Ellos me inspiran a intentarlo y a ser mejor cada día. Su amor es incondicional y me motivan de muchas maneras”.

Compartir con sus hijas bellos momentos es la razón que le da fuerzas y así lo demuestra desde su cuenta de Instagram.

“Mis niñas me ayudan a sonreír a pesar del dolor. Me dan fuerza”, sentenció al resaltar que desea que su familia se sientan orgullosos de ella.

