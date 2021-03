La hermana de la cantante estadounidense Beyoncé, Solange Knowles, reveló el pasado 2 de marzo que estuvo al borde de la muerte a causa de problemas de salud que la mantuvieron constantemente en el hospital por mucho tiempo y durante la grabación de su disco "When I Get Home".

Solange comentó sobre esta terrible situación que atravesó, justamente, en medio de la celebración del segundo aniversario del lanzamiento del mencionado material discográfico.

"Cuando comencé a crear 'When I Get Home', literalmente luchaba por mi vida dentro y fuera de los hospitales", escribió en su cuenta de Instagram.

La cantante precisó que, pese al estado en el que se encontraba, nunca perdió la fe y logró salir adelante de una manera milagrosa.

"Con la salud mermada y el espíritu roto, le pedí a Dios que me enviara una señal, no solo de que sobreviviría, sino también de que si me dejaba salir con vida, vería la luz, sea lo que sea lo que eso significa”, sostuvo.

Y apuntó que tras pedir esta señal: "Él (Dios) comenzó a hablarme. La mitad de las veces no sabía de dónde provenía. Solo sabía que tenía que abrirle la puerta y responder".

Se desconoce la enfermedad

Tras su confesión, los fanáticos de la artista quedaron en estado de shock, pues nunca se supo, sino hasta ahora, que había pasado por un proceso de salud delicado.

Aunque Solange no entró en detalles sobre qué se trataba la enfermedad, medios locales han comentado que en el pasado la intérprete se ha visto obligada a cancelar sus compromisos profesionales por una serie de problemas relacionados con el sistema nervioso autónomo, consignó "Quién".

"Un día les contaré todo acerca de lo que he vivido desde que abrí esa puerta. Las cosas que he descubierto. El largo proceso de curación que he comenzado. La gran alegría divina y el amor que he experimentado. Las historias de mi pasado a las que he sobrevivido y que tenía almacenadas en mi cuerpo, hasta que este dijo: 'ya no más''', manifestó.

