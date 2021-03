Tras sufrir la pérdida de su bebe a los cinco meses de embarazo durante 2019, la exchica reality de "Amor a Prueba", Romina Ansaldo, se prepara otra vez para ser madre.

Hoy tiene cinco meses y ya conoce el sexo de su bebé, un varón cuyo nombre será Mateo. El padre del pequeño es el exjugador argentino Claudio Husaín, quien conoce el futbol chileno tras defender la camiseta de Audax Italiano en 2010.

Ambos reiniciaron su relación amorosa cuando la participación de Romina terminó en el reality, en donde tuvo un romance con el deportista Pedro Astorga y un coqueteo con Junior Playboy.

"Estamos más felices que perro con dos colas. No hay día en que Claudio no me traiga el desayuno a la cama", comenta la mujer.

Consultada por si tuvo aprensiones basadas en la pérdida de su primer bebé, señaló a LUN que "no las tuve, estaba más que relajada. Me mentalicé y pensé 'mi bebé está perfecto'. Me ofrecieron hacerme un examen de sangre para saber cómo venía, pero no quise... Me quedé tranquila, porque no es que la pérdida me pasó solo a mí, es algo común".

Eso sí, reconoce que ella y el ahora comentarista de deportes lo pasaron "muy mal. Estuve en terapia psicológica por un año".

¿Cómo se ha sentido?

La argentina es sincera en declarar que "cortemos con la farsa de 'este embarazo ha sido maravilloso', porque los primeros meses una tiene náuseas y asco. Yo le escondía los perfumes a Claudio. Lo mejor es cuando empiezas a sentir al bebé".

Sus antiguos compañeros de "Amor a Prueba"

Por último, Romina señala que "perdí el contacto con todos (sus compañeros de "Amor a Prueba"). Liz Emiliano era mi amiga, pero ahora está en España. Nos vemos por Instagram".

"Con Pedro Astorga no hablo desde que terminó el reality. Éramos extremadamente distintos, no íbamos a compatibilizar nunca afuera". concluye.

