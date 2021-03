Los problemas que rodean a Kim Kardashian parecen no tener fin. En medio de una escandalosa separación y un inminente divorcio con Kanye West, un desconocido intentó irrumpir en su mansión en California.

Al parecer, a la hermana más famosa del reality “Keeping up with the Kardashians” le llueven los admiradores tras su ruptura con el rapero norteamericano de 43 años. Anteriormente fue el actor Nicholas Braun, quien sugirió a través de las redes sociales que debería salir con un tipo como él.

El portal de espectáculos TMZ informó sobre los detalles del caso que salieron a la luz esta semana. Sin embargo, el incidente ocurrió el miércoles 24 de febrero a las 6:30 de la tarde. Hasta ahora, se desconoce la identidad del sujeto, pero autoridades de la zona afirmaron que tiene 24 años.

En una medida desesperada por acceder a Kim Kardashian, el joven estrelló su auto en el portón de la exclusiva y lujosa casa, valorada en 60 millones de dólares y donde vive la socialité norteamericana junto a sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago, Psalm West.

"Gritaba desesperadamente que era su esposo y que iba a ver a la modelo", detalló el medio. El intruso fue acusado por la policía de allanamiento, pero poco después fue liberado bajo fianza, indicó la fuente.

Esta no es la primera vez que ocurre un caso como este. En 2016 se dio a conocer que un hombre ucraniano, de nombre Vitalii Sediuk, la perseguía a ella y a otros famosos, recuerda el diario El Mundo.

Kanye West y Kim Kardashian no han dejado de ser noticia, acaparando grandes titulares en los medios de comunicación desde comienzos de año cuando se dio a conocer la separación formal de la famosa pareja luego de casi siete años de relación.

Este sería el tercer divorcio para la estrella estadounidense, mientras que para el cantante sería su primera vez.

Todo sobre Kim Kardashian