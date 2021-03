Kanye West desea acabar con todo rastro que le recuerde a Kim Kardashian. Después del anuncio oficial de su divorcio, se conoció que el rapero intentó vender unas joyas que pretendía obsequiar a la socialité norteamericana.

Una fuente informó al diario The Sun de Inglaterra que West ofreció las valiosas prendas a varias empresas. “En las últimas dos semanas, Kanye intentó vender joyas que había comprado para Kim a, al menos, dos tiendas importantes”, reveló la persona.

“No quería que le recordaran el pasado, fueron compradas por él días antes de que ella solicitara el divorcio”, añadió el informante, quien aseguró que después de varias conversaciones no logró negociarlas.

Joyas millonarias de Kim Kardashian

El medio británico mencionó también que la famosa pareja logró acumular un millonario patrimonio, que incluían valiosas colecciones en diamantes, oro y piedras preciosas.

Se puede contar entre las pertenencias de la expareja un collar de diamantes Lorraine Schwartz de US$1 millón, como su regalo de empuje para North, su anillo de compromiso de 15 quilates por el valor de US$3 millones, dos pulseras Cartier y un collar vintage con placa de oro Cartier, que tiene una dedicatoria grabada.

Sin embargo, la fuente no precisó si estas eran algunas de las joyas que pretendía vender. Sólo reiteró que el cantante no quiere seguir conectado a Kim Kardashian, aunque se encuentra desgarrado porque “todavía la ama mucho”.

Divorcio millonario

Según Forbes, la fortuna del matrimonio estaría valorada en 2.100 millones de dólares. Kanye tiene un patrimonio de 1.260 millones de dólares, resultado de su negocio con la marca de calzado. Mientras que Kim tiene una fortuna de 750 millones de dólares, que ha conseguido en gran parte gracias a su línea de cosméticos KKW Beauty.

La estrella de "Keeping Up with the Kardashians" solicitó el divorcio a Kanye luego de más de seis años de relación, en la que engendraron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, por los que, hasta ahora, han solicitado una custodia compartida.

