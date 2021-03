El pasado lunes 1 de marzo la pareja conformada por Camilo Echeverry y Evaluna Montaner lanzaron el tema "Machu Picchu", una canción que contrario a su nombre, hace referencia a la relación que mantienen ambos artistas.

Si bien es cierto que los cantantes se encuentran muy emocionados por ser el segundo sencillo que graban juntos, las críticas generadas en torno al tema han sido bastante fuertes y así lo han hecho saber los detractores de estos esposos por redes sociales.

"¿Qué estará pagando nuestra ciudadela Inca con esta canción?"; "Ya basta"; "Cámbienle de nombre a su canción por favor"; "Dejen de hacer TikTok de sus canciones por el amor de Dios, dejen ser a la canción", son algunos de los comentarios que se leen en la cuenta de Instagram del cantante colombiano.

De igual manera, otras personas manifestaron su descontento con el nombre escogido para el single, alegando que no tiene nada que ver con este lugar nombrado como una de las siete Maravillas del Mundo.

"¿Cómo puede usarse el nombre de una Maravilla del Mundo sin hacerle tributo? ¡Terrible! El título no tiene nada que ver con la canción"; "Al parecer, ¡todos los peruanos nos sentimos decepcionados!", escribieron otros en un video en que sale la pareja haciendo un nuevo challenge de la canción.

Nuevo desafío

Pese a la ola de críticas que ha recibido "Machu Picchu", en menos de 24 horas, ni Camilo ni Evaluna se han manifestado al respecto. Por el contrario, la pareja presentó a todos sus seguidores un nuevo challenge o desafío con la canción

"¡Machu Picchu challenge! Los vemos, pues!, escribió el colombiano junto con un video donde sale acompañado de Evaluna.

La publicación fue comentada hasta por el propio Ricardo Montaner, quien escribió: "No me están dando crédito en la coreografía, me quejaré con el sindicato".

Fue el pasado 26 de febrero cuando Camilo subió un post a su red social donde se veían los pies de ambos cantantes con la palabra "Machu Picchu". La misteriosa publicación de inmediato capturó la atención de los medios peruanos, quienes comenzaron a especular al respecto.

Mientras unos afirmaron que se trataba de una visita que haría la pareja al lugar, otros sostuvieron que la publicación estaba relacionada con una canción que harían en honor a la ciudadela sagrada.

