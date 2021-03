El cantante venezolano Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, preocupó a sus fanáticos luego de publicar en redes sociales una imagen en la que aparece con el rostro golpeado y ensangrentado.

"Te vas a sorprender más cuando le veas la cara a la otra persona involucrada en esto. Debía suceder y sucedió. Yo soy un ganador", fuero las inquietantes palabras que escribió el exintegrante de "Chyno y Nacho" en el post publicado durante la noche del domingo.

En la fotografía se ve de cerca que el venezolano presenta hematomas en uno de sus ojos y también en su mejilla. Rápidamente sus seguidores y colegas reaccionaron y comenzaron a especular el motivo de la polémica publicación en los comentarios.

Mientras unos aseguran que se debería a una pelea a golpes, otros creen que podría estar maquillado para la promoción del lanzamiento de un nuevo video musical.

Posible colaboración con Chyno

Uno de los rumores más fuertes es que estaría preparando una colaboración con su excompañero de dúo Chyno Miranda, quien puso a pausa a su carrera musical tras ser diagnosticado con el síndrome Guillain-Barré.

A mediados de febrero los músicos se dejaron ver alegres mientras paseaban en bicicleta. De inmediato los fans celebraron el reencuentro de los artistas y les pidieron que graben una nueva canción que se sume a "Antivirus", más reciente tema juntos.

"Los golpes no son solo físicos"

Horas antes del mencionado post, Nacho subió una imagen boxeando y confesó que durante la cuarentena habría subido varios kilos de más por lo que el entrenamiento sería para ponerse en forma.

En esa oportunidad escribió una reflexión que intrigó en sus fans: "Nunca debemos permitirnos ser el saco de boxeo de otra persona. Los golpes no son solo físicos; las mentiras, las malas palabras, la traición, la manipulación, la mala intención son, sin duda, agresiones que dejan moretones y heridas que marcan nuestras vidas para siempre".

View this post on Instagram A post shared by Nacho "Miguelito" Mendoza (@nacho)

Por el momento Nacho no se ha referido en detalle a sus palabras, y en una de sus fotografías más recientes aparece con utilizando un gorro y lentes oscuros por lo que no queda claro si es cierto o no que participó en una pelea.

View this post on Instagram A post shared by Nacho "Miguelito" Mendoza (@nacho)

Ver cobertura completa