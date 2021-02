Tras ser diagnosticado con el síndrome Guillain-Barré, el cantante Jesús "Chyno" Miranda, está entregado de lleno a su proceso de rehabilitación, el cual le ha permitido ir retomando de a poco sus actividades cotidianas.

Una muestra de ello es la publicación que realizó el pasado 25 de febrero por sus redes sociales, donde se mostró manejando bicicleta con su excompañero de dúo Ignacio "Nacho" Mendoza.

Bastaron pocos minutos para que la publicación se llenara de comentarios de los fans de ambos músicos, quienes celebraron el reencuentro de los artistas que, a finales del año pasado, lanzaron el tema "Antivirus".

Recordemos que el músico fue diagnosticado con coronavirus hace unos meses, y producto a la infección desarrolló el mencionado síndrome que ataca los nervios y provoca eventualmente paralización de las extremidades.

"Jamás me he rendido"

"Si no es ahora, ¿cuándo?", posteó el cantante junto a la fotografía al lado de Nacho, quien ha participado de forma activa en la recuperación de su amigo.

Por su parte, Mendoza subió otra imagen en que se les ve a los dos sonriendo en la bici y manifestó: "Siempre sale el sol".

Chyno miranda continua con su recuperación en silla de rueda https://t.co/isaFLsnSTr pic.twitter.com/REGwr9wewp — Rombo di Tuono (@RombodiTuono80) November 15, 2020

En días pasado, Chyno habría expresado: "Sonriendo porque aquí sigo, por todo lo que he aprendido y por lo que sigo evolucionando".

Además, apuntó: "Realmente es difícil lo que me ha tocado vivir hasta el momento. Pero, ante cualquier situación que haya pasado en mi vida jamás me he rendido y menos lo haré ahora. Cómo dicen: 'La lucha en la que te encuentras hoy es para desarrollar la fuerza que necesitas para mañana'".

