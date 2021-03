Su legado será imborrable y así quedó demostrado durante la 78° versión de los Globos de Oro 2021. El actor Chadwick Boseman, fallecido el año pasado tras sufrir un severo cáncer de colón, fue elegido de manera póstuma como Mejor Actor Dramático por su rol en la película "La Madre del Blues" ("Ma Rainey’s Black Bottom").

Se trató de una premiación especial, porque además de ser su primera estatuilla, la recibió su viuda, quien le dedicó emotivas palabras: "Yo no tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar cada momento para disfrutar de las personas a las que queremos", manifestó Taylor Simone Ledward.

"Él agradecería a Dios, agradecería a sus padres, agradecería a sus antepasados por su guía y sus sacrificios. Él diría algo hermoso. Algo inspirador, algo que amplificara esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice que podemos hacerlo, que sigamos adelante...", agregó.

Su mensaje conmovió a los presentadores de la ceremonia y a todos los espectadores, los que respondieron con un caluroso aplauso.

