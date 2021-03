Una de las grandes ganadoras de la 78° versión de los Globos de Oro fue la serie británica "The Crown". Esta producción llegó como las grandes favoritas al tener seis nominaciones para alzarse con el premio en distintas categorías.

Tal como muchos esperaban, la serie no defraudó. El éxito de su trama conquistó cuatro galardones, posicionándose como la gran triunfadora de la noche.

Elegida como mejor serie de drama para televisión

La competencia no era sencilla de vencer. En carrera estaban Territorio Lovecraft, The Mandalorian -protagonizada por el chileno Pedro Pascal-, Ozark y Ratched. Sin embargo, la historia de la corona británica se quedó con el premio de Mejor Serie de Drama para televisión.

"Gracias, Diana": Mejor actriz en serie de drama

Una de las últimas protagonistas de la historia es Diana de Gales, quien es protagonizada por la actriz Emma Corrin. Su emocionante interpretación la llevó a coronarse como la Mejor Actriz en Serie de Drama.

En las nominaciones figuraba el nombre de Olivia Colman, su compañera de set en "The Crown". Fue una de las que más aplaudió la victoria de Emma, quien le agradeció por su apoyo y también a una persona muy especial.

"Quiero darles las gracias a todo mi elenco, a Olivia que está allí y por supuesto, a Diana, que me enseñó a ser de la realeza”, señaló.

Congratulations to Emma Corrin - Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama - The Crown (@TheCrownNetflix). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/TaVc73hIFj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor actor en serie de drama

Por su parte, un resultado similar obtuvo Josh O'Connor, elegido como Mejor Actor en Serie de Drama tras interpretar al Príncipe Carlos: "Quiero agradecer a todo el elenco. Y sobre todo a Emma, fue un honor y muy gratificante trabajar contigo en esta temporada, fuiste una gran compañera", declaró.

Congratulations to Josh O'Connor (@JoshOConnor15) - Best Performance by an Actor in a Television Series - Drama - The Crown (@TheCrownNetflix). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/l0Dk6xYgfx — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

Mejor actriz de reparto

Para cerrar una noche inolvidable, "The Crown" también registró a su palmarés el premio de Mejor Actriz de Reparto de televisión, adjudicado por Gillian Anderson, quien personificó a Margaret Thatcher.