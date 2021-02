Jessica Alves, conocida como la “Barbie Humana” por sus polémicas cirugías, admitió que no se encuentra contenta con sus senos.

La presentadora brasileña, radicada en el Reino Unido, podría someterse a otra intervención. a pesar de que hace apenas unas semanas fue operada para reafirmar su cambio de género.

La mujer, de 37 años, mencionó que aún no ha terminado su proceso de transición. "No estoy contenta con mis senos, tengo que cambiar mis implantes y algunas cosas más”, detalló. Reiteró que está feliz con su nueva apariencia: "Ser mujer se siente increíble", dijo en declaraciones difundidas por el medio inglés Lad Bible.

Alves aseguró que ahora está viviendo una nueva etapa de su vida y que seguirá desempeñándose como profesional. "Mi vida comenzará ahora. Voy a seguir haciendo programas de televisión, he hecho más de 400 programas como hombre y continuaré como mujer", añadió.

Está ansiosa por conocer la intimidad

Desde su intervención quirúrgica conocida como “vaginoplastia pene-peritoneal”, Jessica Alves se ha mostrado alegre y deseosa de asumir su papel como mujer, y hasta ha manifestado su intención de tener intimidad. "Me siento muy bien cuando me miro en el espejo. Mi vida será mucho mejor si me siento hermosa ahora".

"La estética de mi vagina es exactamente la misma que la de una vagina biológica. La miro todo el tiempo", describió. Agregó que en tres meses podrá tener relaciones sexuales sin ningún inconveniente.

La operación que se realizó la modelo en el famoso “Kamol Cosmetic Hospital” en Bangkok, Tailandia, tuvo un costo de 16.600 dólares. La "Barbie Humana" ha invertido más de 650 mil dólares desde que decidió cambiar de género.

Anteriormente, Jessica Alves era conocida como el “Ken Humano”, pero en enero de 2019 decidió que quería ser mujer. Fue entonces, cuando inició los trámites para su transición y a principios del 2020 sorprendió con su nuevo aspecto de mujer.

Todo sobre Famosos