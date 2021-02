La novia del exintegrante de Garibaldi, Ricardo Crespo, se negó a ofrecer declaraciones sobre las acusaciones que enfrenta el cantante por presuntamente abusar sexualmente de su hija menor de edad. Actualmente Crespo está preso y de ser hallado culpable podría ser condenado a 20 años de prisión.

Arianne Deguer, quien es diseñadora de interiores, conversó por teléfono con el programa "Ventaneando" y dejó claro que no puede hablar mucho sobre el caso por razones legales.

En la entrevista dijo que Ricardo Crespo es un buen hombre y que por eso ha mantenido una relación estable con él desde hace un año y medio. Sin embargo, se abstuvo de ofrecer mayores declaraciones sobre las acusaciones alegando que no tiene la autorización del abogado o del mismo actor para ofrecer más detalles a los medios.

La novia del ex Garibaldi aún lo apoya

"Sí, si tengo una relación con Ricardo, hace un año y medio, y es lo único que voy a decir. Ya no me pregunten más por favor", comentó Deguer.

"Ahorita no puedo dar aclaraciones, ni nada por temas legales. No están pasando momentos fáciles tampoco para hablar de eso. No voy a hablar de nada, perdóname, pero ya llegará un momento que igual y sí. Pero ahorita no, es muy reciente todo y hay mucho por digerir y no pienso decir nada", dijo.

EL ARRESTO de RICARDO CRESPO

Así llevaron a la cárcel al actor @ricardocrespotv

Agentes de @SSC_CDMX lo arrestaron hace unos días y encarcelaron.

La @FiscaliaCDMX lo acusa de violar en distintas ocasiones a su hija de 14 años.



Les cuento con @franciscozea en @NoticiasImagen pic.twitter.com/vmYARfUgzt — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 16, 2021

"Igual y, no sé, en un futuro, en una semana, en unos meses si se puede decir, que se diga. Ahorita prefiero reservarme todo", dejó entrever.

Por último, Arianne Deguer aseguró que va a consultar con sus abogados y con Ricardo Crespo para ver si puede hablar más del tema con mayor libertad.

"Si tengo la autorización de los abogados para poder hacer algo así. La autorización de él también es importante con mucho gusto, en un futuro. Si se les funciona, pues bueno, lo entiendo. Pero si es en unos meses que haya algo más que compartir lo preferiría", finalizó.

Tan solo hace unos días se reveló que Ricardo Crespo amenazaba a su hija con quitarse la vida si lo acusaba, motivo por el cual la adolescente se mantuvo 9 años en silencio. Por lo que ahora tiene temor de lo que le pueda pasar. Esta semana, la hija del ex Garibaldi, que ahora tienen 14 años, se pronunció a través de sus redes para agradecer por el apoyo recibido.

Todo sobre Famosos