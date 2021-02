Salen a la luz nuevos y terribles detalles de la denuncia contra el exintegrante Garibaldi, Ricardo Crespo, quien está detenido y se encuentra prisión preventiva tras ser acusado por su esposa de haber abusado sexualmente de su hija de 14 años.

El portal mexicano de TVNotas cita a una persona allegada a la madre de la víctima para revelar cómo sucedieron los presuntos abusos. La fuente afirmó que "tristemente, la niña y su mamá están viviendo una pesadilla, pues la nena tuvo que callarse durante nueve años todos los abusos por parte de su propio padre".

A pesar de que Ricardo Crespo ya se encuentra detenido, tanto la víctima como su madre dicen que la investigación se está llevando a cabo de la manera más discreta posible por temor a que alguien pueda atentar contra sus vidas.

Las acusaciones contra el ex Garibaldi

El informante aseguró que el ex Garibaldi perpetró el delito desde que la víctima tenía 5 años y cuando aún estaba casado con su esposa. Sin embargo, la situación empeoró cuando estos se separaron en el año 2016.

"La mamá durante estos nueve años no había notado nada extraño en su hija y su relación con Ricardo era demasiado distante, solo hablaban lo necesario por la menor; fue apenas en el pasado mes de octubre de 2020 que supo del infierno que vivía su hija", explicó la fuente.

“Resulta que desde marzo, cuando empezó lo de la pandemia, la niña no había visto a su papá, todo estaba bien, hasta que en octubre su mamá le dijo que ahora que ya bajó un poco la contingencia de nueva cuenta vería a su papá, y la reacción de la nena fue ¡terrible!", detalló la fuente.

La menor dio su testimonio

La hija del ex Garibaldi le contó a su madre todo lo que sucedió. "La pequeña se aterrorizó y le dijo que ya no quería ir con su papá, se soltó a llorar y le contó una serie de atrocidades que su misma mamá no podía creer", dice el informante a TVNotas .

Por otro lado, la adolescente incluyó en su declaración que "su papá la tenía amenazada, le dijo que si le comentaba a su mamá, él acabaría en la cárcel o ¡se suicidaría!".

Hasta los momentos tanto la víctima como su madre se encuentran fuera del foco público, tratando de pasar por el proceso legal sin levantar mucho la atención. Sin embargo, la adolescente agradeció el apoyo recibido a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

"Ambas temen por sus vidas, no saben cómo puede reaccionar la familia de él ahora que todo esto se ha hecho mediático y ahora que ustedes cuenten todo lo que realmente está pasando", dijo el allegado a la revista mexicana.

Todo sobre Famosos