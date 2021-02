El pasado 23 de febrero, la exparticipante del reality show "Amor a Prueba", Mila Correa, reveló a través de sus redes sociales que sufre un agresivo cáncer de mama desde octubre de 2020. Declara que no ha sido fácil afrontar esta enfermedad, pero la está combatiendo con mucho optimismo.

Al conocer la noticia, la brasileña recuerda que "llegó a mi vida de forma abrupta. Primero tuve unos cambios hormonales, con reglas que me duraban un mes, y después sentí algo duro en mis pechos. Los doctores creían que el problema estaba de mi cintura para abajo, hasta que encontraron nódulos malignos en la mama y ganglio izquierdo".

El cáncer no se ha ramificado hacia otros órganos, pero indica que ha sido "muy agresivo". Sin embargo, "no trato de darle tanta importancia a la enfermedad, sino a lo positivo que se saca de esto".

"Decidí raparme de una"

Para que el efecto de los tratamientos no generasen tanto impacto en su cuerpo, la mujer de 35 años recurrió a la acupuntura, el entrenamiento y a la alimentación sana para fortalecer su sistema inmunológico.

El pasado mes de enero fue su primera quimioterapia: "No me pegó tanto, sí se me empezó a caer el pelo de inmediato. Así que decidí raparme de una, como una forma de darme ánimo, de no darle tregua a esta enfermedad para que se apodere de mí, incluso que no se apodere de mi imagen. He grabado y sacado fotos de todo el proceso".

"No ha sido fácil, no estoy grata con esto, pero estoy armándome esta nueva imagen. Trato de no cuestionar, lo tomo de la forma más positiva, pese a que el pronóstico no es bueno. Siento que la fuerza para soportar esto viene de mi interior: estar sin pelo y sin cejas, es superficial", asegura a LUN.

"Saldré de esto victoriosa"

Mila reconoce que desde que supo que tenía cáncer ha llorado solo dos veces: "Cuando me hicieron la biopsia y cuando me entregaron los resultados. Me prometí no soltar ni una lágrima más por esta enfermedad. Puedo llorar hasta porque me corté un dedo, pero no por el cáncer; eso es darle mucho poder. Yo saldré de esto victoriosa".

"Mi pilar fundamental ha sido el amor de mi familia y círculo cercano, y todo el cariño y buenas vibras que recibo en mis redes sociales", concluye.

