Las comediantes Tina Fey y Amy Poehler serán las anfitrionas de la gala de los Globo de Oro 2021 este domingo 28 de febrero. Debido a la pandemia, Tina Fey estará en vivo desde Nueva York en el Rainbow Rockefeller Center, mientras que Amy Poehler presentará la ceremonia desde la casa habitual de los premios en el Beverly Hilton Hotel.

Hasta ahora, se han sumado más estrellas al espectáculo como Kevin Bacon, Michael Douglas, Kyra Sedgwick, Catherine Zeta-Jones, Sterling K. Brown y Susan Kelechi Watson, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger y Awkwafina, entre otros.

Y en los anuncios de esta semana sobre los Globo de Oro se han incluido otros artistas como presentadores, entre ellos estarán Anthony Anderson, Kate Hudson, Margot Robbie, Tiffany Haddish y Kenan Thompson.

