Nuevamente Netflix se adjudica el grueso de las nominaciones a las candidaturas de los Globos de Oro para este 2021. Así lo anunció la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, dando inicio oficialmente a la temporada de premios de la cinematografía y la industria de la televisión mundial.

La ceremonia, que se llevará a cabo el próximo 28 de febrero, contará con la conducción de la exitosa dupla conformada por Tina Fey y Amy Poehler y será una gala virtual transmitida por televisión e Internet debido a la pandemia.

Las grandes favoritas fueron “Mank” y “The Trial of the Chicago 7” con seis y cinco nominaciones, respectivamente, compartiendo también preselección con las series "The Crown" con seis nominaciones, "Shitt´s Creek" con cinco y "Ozark" con cuatro.

Con 42 nominaciones Netflix fue la gran ganadora del anuncio oficial de nominaciones a los Golden Globe 2021, compartiendo también algunas categorías con otras plataformas de streaming y on demand, demostrando así que la tendencia es el cine para ver desde casa.

Nominados a los Globos de Oro en un click

Mejor película dramática

Mank / Netflix

Con el ganador del Golden Globe y el Oscar, Gary Oldman, la historia en blanco y negro dirigida por David Fincher trata sobre quién escribió realmente el guión de la joya cinematográfica “Ciudadano Kane” (1941) de Orson Welles.

The Trial of The Chicago 7 / Netflix

Mejor película comedia o musical

Borat Subsequent Moviefilm / Amazon Prime Video

Hamilton / Disney Plus

Palm Springs / Hulu

Mejor película animada

Los Croods: Una nueva era / Cinemex y Cinépolis

Onward / Disney Plus

Más allá de la luna / Netflix

Soul / Disney Plus

Wolfwalkers / Apple TV+

Mejor serie dramática

The Crown / Netflix

La historia gira en torno a la reina Isabel II y los diferentes momentos de su monarquía, pasando por sus comienzos, sus primeros años de liderazgo, los momentos claves y duros en el proceso, la vida política y social en Reino Unido y la aparición de personajes claves dentro de su reinado, como la princesa Diana. La serie ha sido aclamada por el público y la crítica internacional.

Lovecraft Country / HBO

The Mandalorian / Disney Plus

Ozark / Netflix

Ratched / Netflix

Mejor serie de comedia o musical

Emily in Paris / Netflix

La serie trata de una chica veinteañera de los Estados Unidos que se muda a París a raíz de una inesperada oportunidad de trabajo donde se encargará de poner su punta de vista a una reputada empresa francesa de marketing.

"Emily in Paris" es la gran sorpresa de las nominadas, quizás por su contenido sencillo y sin profundidad, pero no olvidemos que ha conectado con el público joven inmigrante de esta generación que se abren paso en los nuevos entornos del mercado laboral.

The Flight Attendant / HBO Max

The Great / Hulu

Schitt's Creek / Netflix

Ted Lasso / Apple TV+

Mejor miniserie o película para TV