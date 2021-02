El próximo domingo 28 de febrero se realizará la versión 2021 de los Globos de Oro, evento que premia lo mejor del cine y la televisión, según lo elegido por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés).

Sin embargo, a pesar de las ansias por el evento que inaugura la temporada de premios en Estados Unidos, este año los Globos de Oro se han visto opacados por las situaciones poco éticas en las que se han involucrado algunos miembros de la HFPA y que deslegitiman a la premiación.

¿Emily en París compró sus nominaciones?

A principios de mes se conocieron los nominados de la 78° versión del evento, y dentro de las series que destacó, para sorpresa de muchos, se encuentra "Emily en París". La popular serie de Netflix logró hacerse con la nominación a "Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia", siendo que muchos expertos e incluso una de sus escritoras no la consideraba una serie merecedora de tal honor.

Según reporta Los Angeles Times, varios miembros de la HFPA habrían sido "comprados" por Paramount Network, la casa productora de la serie protagonizada por Lily Collins.

El periódico estadounidense asegura que en 2019 más de 30 miembros de la HFPA fueron invitados por la a una estadía de dos noches en el lujoso Hotel Peninsula de París, cuyas habitaciones cuestas alrededor de 1.400 dólares por noche. A eso se sumó un almuerzo y conferencia de prensa en el Musée des Arts Forains.

"Nos trataron como reyes y reinas", dijo uno de los miembros que participó de la invitación a la que también asistieron periodistas independientes.

Expertos en televisión consideraban que "Emily en París" no formaba parte de ninguna lista sobre "lo mejor del 2020". Incluso tras la nominación, Deborah Copaken, una de las escritoras de la serie, indicó que estaba sorprendida de que un programa sobre "una estadounidense blanca que vende blancura de lujo" estuviera nominada.

Tanto Copaken como otros personeros de la industria no pueden entender que la producción de Netflix esté nominada, mientras que una miniserie aclamada por la crítica como "I May Destroy You", comedia dramática que narra las secuelas de una violación, cuestiones de raza y clase no fuera considerada para competir.

"Es un ejemplo de por qué muchos de nosotros decimos que necesitamos un cambio. Si continuamos haciendo esto, invitamos a las críticas y al escarnio", dijo uno de los miembros de HFPA que no participó del agasajo que les dio a sus colegas la producción de "Emily en París".

La compra de nominaciones o ganadores en premiaciones en algo bastante extendido en Hollywood. Según el medio LA Times, una campaña en los Globos de Oro puede costar, por ejemplo, 45 mil dólares por un asesor, más 20 mil dólares por ser nominado a mejor película y 30 mil dólares más si la película gana.

