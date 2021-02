La protagonista de la cinta "A todos los chicos de los que me enamoré" de Netflix ha dado mucho de qué hablar luego que publicara por redes sociales una fotografía de su novio y el proyecto musical que emprendieron juntos.

"Nuestra nueva canción '¡Anyone else but you' sale el próximo miércoles 2.24.21! Se trata de cómo nos conocimos y nos convertimos en pequeños amantes", posteó la joven de 23 años de edad junto a unas fotografías acompañada de su enamorado.

Anthony de la Torre es el galán que logró conquistar el corazón de la chica más popular del momento, gracias a la interpretación de Lara Jean en la saga de la mencionada plataforma streaming.

Prometedora carrera

Aunque quizá no lo reconozcas, Anthony, de 27 años de edad, ha participado en unas cuantas películas de Hollywood como "Piratas del Caribe: la venganza de Salazar", en la que personificó a Jack Sparrow (Johnny Depp) cuando era joven.

La prometedora carrera de Anthony inició desde su juventud, pues durante su niñez le dio la voz a Diego, en la popular serie infantil "Go, Diego, Go" y años después, participó en la serie de Nickelodeon "100 cosas para hacer antes de High School", consignó la revista Glamour.

En 2018, la promesa de Hollywood protagonizó "Lords of Chaos", cinta basada en la historia de una famosa banda de black metal, con el papel de "Hellhammer". Ese mismo año, estrenó la cinta de horror "Johnny Gruesome".

Inseparables

Lana Condor y Anthony de la Torre se conocieron en 2015 en los Premios Emmy y desde entonces se han vuelto en una pareja inseparable.

La complicidad y la unión de ambos es tal que en el canal de YouTube de la actriz podemos ver algunos divertidos videos de la pareja, contándonos aspectos románticos de su relación.

Cabe señalar que Anthony no solo destaca por ser actor, pues el joven también se ha adentrado en el mundo de la música.

