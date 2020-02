"A todos los chicos de los que me enamoré": El look de Lana Condor y Noah Centineo en la premiere de la película

Una de las películas románticas estadounidenses más aclamadas por los adolescentes durante el año 2018, llega por fin a su tan esperada segunda parte a la cartelera de Netflix este 12 de febrero, días antes de San Valentín para conmoverte con una historia llena de amor y aventuras.

Justo cuando nuestra protagonista Lara Jean y Peter hacen oficial su relación, entra en escena otro destinatario de una de sus cartas, complicando la jugada y teniendo que tomar una decisión que podría cambiarlo todo.

A continuación te comentamos los 10 datos curiosos de la película “A todos los chicos de los que me enamoré” que te conectaran con la protagonista, los que fueron entregados por Netflix, y si aún no has visto la película, te harán querer correr a verla.

1.- La historia está basada en tres novelas Pd: todavía te quiero, A todos los chicos de los que me enamoré (trilogía) y Para siempre Lara Jean. Cada una de ellas va a tener su propia adaptación.

2.- Los libros están inspirados en cartas que escribía la autora sin intención de mandarlas al igual que Lara Jean. “Escribo una carta para decir todas las cosas que nunca diría en persona, luego la sello, la guardo en una caja y nunca la mando”.

3.- La autora, Jenny Han tiene una aparición de extra en la película.

4.- En el libro Kitty manda las cartas porque está enojada con su hermana, mientras que en la película lo hace porque quiere que tenga un novio.

5.- Anna Cathcart (Kitty) confesó en una entrevista que las hermanas Covey tienen un chat grupal en la vida real y hablan casi todos los días.

6.- La directora, Susan Johnson reveló que Noah Centineo originalmente iba a interpretar a Josh, pero se quedó con el papel de Peter debido a la química que vió entre Lana Cóndor y él.

7.- El fondo de pantalla no fue actuado, es una foto real de Lana y Noah dormidos detrás de cámaras, algo que aparentemente hacen muy seguido.

8.- Lara Jean se suelta más el cabello desde que Peter le dice que se ve bonita así.

9.- En la última escena de la película conocemos a John Ambrose, uno de los amores de Lara Jean, sin embargo en la secuela Jordan Fisher reemplazó al actor original.

10.- La icónica vuelta no era parte del guión. Noah Centineo improvisó esta escena.

Tercera película

La compañía también informó que una tercera película, titulada "To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean", ya se encuentra en producción.

La película ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix y puedes ver ahora "A todos los chicos: P.D. todavía te quiero" aquí.